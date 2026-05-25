Фанаты показали Fallout: Siege of New Vegas - зрелищный фильм по Fallout: New Vegas на Unreal Engine

В сети появился дебютный трейлер проекта Fallout: Siege of New Vegas — фанатского фильма, созданного на движке Unreal Engine. Короткий ролик быстро набрал десятки тысяч просмотров и привлёк внимание поклонников постапокалиптической серии.

Проектом занимается автор YouTube-канала DINZHI. Судя по тизеру, создатели попытались представить, как могла бы выглядеть современная версия New Vegas с кинематографичной постановкой, масштабными сражениями и обновлённой графикой.

События Siege of New Vegas разворачиваются после концовки, в которой Новая Калифорнийская Республика одерживает победу в битве за дамбу Гувера. Основной сюжет будет посвящён вторжению Братства Стали на территорию Мохаве, контролируемую NCR.

В ролике показали перестрелки, силовую броню, пустоши Мохаве и несколько крупных экшен-сцен в духе оригинальной игры. Некоторые поклонники уже заметили небольшие расхождения с каноном Fallout, однако в целом реакция сообщества оказалась крайне положительной.