Физическая копия Fallout: New Vegas для PlayStation 3 стала оружием в версии игры для ПК

Некоторые модификации полностью преображают базовый игровой опыт, но иногда энтузиасты создают забавные и необычные дополнения. В октябре пользователь платформы Nexus под ником Pope74220 опубликовал мод для Fallout 3. Данное дополнение добавляет в игру точную копию коробки Ultimate Edition игры Fallout: New Vegas для консоли PlayStation 3, которая появилась на полках магазинов примерно через 1 год после оригинального релиза. Физическое издание со всеми дополнениями выступает в роли оружия ближнего боя, которым можно бить противников. Модель отличается высокой детализацией, включая текст на задней стороне обложки и информационные блоки.

В январе моддер Zhang Yue Zhi перенес эту модификацию непосредственно в ПК-версию Fallout: New Vegas. В данной игре коробка имеет шанс мгновенно убить любого персонажа при ударе, но только если у игрока активирован навык Дикая Пустошь.

Оригинальный порт Fallout: New Vegas для PlayStation 3 был известен своими техническими проблемами. Игра работала при разрешении 720p с кадровой частотой от 20 до 30 кадров в секунду и страдала от частых вылетов по сравнению с версией для Xbox 360. Добавление именно этой версии игры в качестве оружия является своеобразной ироничной шуткой фанатского сообщества.

Настоящие диски Fallout: New Vegas для PlayStation 3 сейчас продаются на интернет-аукционах по цене от 15 до 60 долларов в зависимости от состояния и конкретного издания. Скачать модификацию для этих игр можно на сайте Nexus Mods.