Геймдиректор Fallout New Vegas объяснил рост популярности игры забывчивостью фанатов

Джош Сойер - геймдиректор культовой ролевой игры Fallout New Vegas поделился мнением о том, почему проект со временем приобрел статус безоговорочной классики. В своем недавнем интервью для канала The 41st Precinct разработчик отметил, что на момент релиза в 2010 году игра столкнулась с серьезной критикой со стороны игрового сообщества. Многие пользователи были сильно раздражены тем, что проект визуально и технически практически полностью копировал предыдущую часть серии от Bethesda Game Studios.

По словам Сойера, культовый статус пришел к игре во многом благодаря тому, что со временем фанаты просто забыли о вещах, которые вызывали у них сильный негатив на старте. Игровое сообщество постепенно перестало обращать внимание на сильное сходство с Fallout 3, обилие критических багов и техническое несовершенство движка. Вместо этого на первый план вышли сильные стороны проекта в виде глубокого повествования, свободы выбора, серой морали и проработанных побочных квестов.

Я думаю, что со временем люди забыли о вещах, которые их раздражали, например, о том, насколько она была похожа на Fallout 3, или о технических проблемах. Они просто помнят то, что сделало игру уникальной и крутой: сложный сюжет, фракции, выбор и остальное.

Геймдиректор добавил, что феномен New Vegas наглядно демонстрирует, как долгосрочное восприятие проекта аудиторией может кардинально отличаться от первоначальной реакции в день релиза. Сойер признался, что очень рад видеть, как его работу ценят спустя годы, особенно на фоне новой волны популярности франшизы после выхода телевизионного сериала от Amazon. Разработчик считает, что именно уникальный баланс между свободой действий и прописанным миром позволил игре пройти проверку временем.