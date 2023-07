Игрок прошел Fallout: New Vegas на хардкоре с 0 убийств ©

Игрок s прошел Fallout: New Vega в хардкорном режиме, не убив ни одного NPC. Когда разработчик Obsidian Entertainment создавал Fallout: New Vegas, одним из основных принципов его дизайна было обеспечение того, чтобы игроки могли завершить главную квестовую линию, никого не убивая, если они того пожелают.



Хардкорный режим Fallout: New Vegas - это не настройка сложности, а совершенно отдельный режим, в котором враги не становятся сложнее. Он вносит несколько существенных изменений в работу некоторых игровых механик по мере того, как игроки исследуют обширный город Нью-Вегас. Например, стимпаки и антирадин больше не действуют мгновенно, а с течением времени. Кроме того, игрок должен пить воду, есть пищу и хорошо высыпаться. Сон также не помогает игроку восстановить здоровье.

Игрок под ником TheMillionthOne создал персонажа по имени Михаэла, врача, которая настолько строго придерживается клятвы Гиппократа, особенно клятвы воздерживаться от намеренного причинения вреда, что отказывается убивать любых персонажей в игре, включая роботов. TheMillionthOne дал персонажу три правила жизни: Микаэла не может убивать, ее спутники не могут убивать, и она не может обманом заставить врага умереть. Спустя 125 заданий Микаэла и TheMillionthOne сделали это.

Одним из приемов, с помощью которого TheMillionthOne удалось добиться впечатляющих результатов, было получение перка "Эксперт по робототехнике", который позволял отключать все механизмы. Идея заключается в том, что выключенный робот-убийца не считается мертвым. Его все еще можно включить в рамках логики внутриигровой вселенной New Vegas. TheMillionthOne приводит в качестве доказательства персонажа Доктора Мёбиуса. В его распоряжении целая армия роботов-скорпионов, включая гигантского робо-скорпиона, который может быть выключен, но через несколько мгновений снова включается.



TheMillionthOne утверждает, что завершение "забега без убийств" может пройти гладко, если игрок встанет на сторону правильных фракций, а также сделает правильный выбор в рамках квестов фракций. TheMillionthOne также отметил, что в DLC для Fallout: New Vegas будет сложнее придерживаться принципа "не убий". Хотя это все еще возможно, есть несколько моментов, особенно в DLC Lonesome Road, где игроку придется проявить изобретательность. К счастью, разработчики из Obsidian сделали игру, в которой творческий подход игрока поощряется и вознаграждается.