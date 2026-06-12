Инсайдер: слухи о ремейке Fallout: New Vegas имеют под собой основания

Слухи о ремейке культовой Fallout: New Vegas получили новое подтверждение. Известный инсайдер NateTheHate заявил, что ранее появлявшаяся информация о проекте «имеет под собой основания».
Речь идёт о сообщениях, которые появились ещё в начале года. Тогда в одном из отчётов о будущих проектах Xbox утверждалось, что в разработке находятся ремейки Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Позже интерес к теме подогрел один из сценаристов серии, упомянувший возможность появления New Vegas 2.
Теперь к обсуждению подключился NateTheHate. Отвечая на вопрос пользователя в X, инсайдер кратко написал: «Предыдущие слухи имеют основания». Каких-либо дополнительных деталей — о стадии разработки, разработчиках или возможных сроках релиза — он не раскрыл.
Fallout: New Vegas вышла в 2010 году и считается одной из самых любимых частей серии среди фанатов. Игра переносила игроков в пустоши Мохаве, где можно было исследовать Нью-Вегас, плотину Гувера и участвовать в противостоянии нескольких крупных фракций.
Жаль что криворукие зумеры сделают еще более кривой чем оригинал - ремастер, к которому ни одного патча не выпустят. Такое только пиратить. Конторе пи*расов ни копейки. (Еще и русский перевод вырежут)
Да больную фантазию.
Ну понятно, если так много говорят о ремейке (за последнюю неделю уже три новости), значит ремейку быть. Вопрос только, когда его официально анонсируют.
Тут вопрос в другом, если и будет, то кто будет его делать. 🤔
Не вижу команды способной сделать нв 2