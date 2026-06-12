Инсайдер: слухи о ремейке Fallout: New Vegas имеют под собой основания

Слухи о ремейке культовой Fallout: New Vegas получили новое подтверждение. Известный инсайдер NateTheHate заявил, что ранее появлявшаяся информация о проекте «имеет под собой основания».

Речь идёт о сообщениях, которые появились ещё в начале года. Тогда в одном из отчётов о будущих проектах Xbox утверждалось, что в разработке находятся ремейки Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Позже интерес к теме подогрел один из сценаристов серии, упомянувший возможность появления New Vegas 2.

Теперь к обсуждению подключился NateTheHate. Отвечая на вопрос пользователя в X, инсайдер кратко написал: «Предыдущие слухи имеют основания». Каких-либо дополнительных деталей — о стадии разработки, разработчиках или возможных сроках релиза — он не раскрыл.

Fallout: New Vegas вышла в 2010 году и считается одной из самых любимых частей серии среди фанатов. Игра переносила игроков в пустоши Мохаве, где можно было исследовать Нью-Вегас, плотину Гувера и участвовать в противостоянии нескольких крупных фракций.