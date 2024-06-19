Команда разработчиков Fallout: Nuevo Mexico прерывает молчание и подтверждает, что мод для New Vegas "приостановлен"

К сожалению, после как минимум трех лет работы проект Fallout: Nuevo Mexico, похоже, сел на мель: сообщение на официальном Discord-сервере гласит, что разработка приостановлена, а руководитель проекта решил отойти от дел.



Действие Nuevo Mexico разворачивается спустя всего пять лет после событий первого Fallout и обещал больший акцент на выбор игрока и традиционные элементы RPG, чем в более поздних играх серии - сладкие слова для поклонников великих оригиналов от Interplay. Кроме того, игра полностью озвучена и даже имеет собственный оригинальный саундтрек. По амбициозности и глубине он сравним с более известным Fallout: London.

По крайней мере, так было. В начале этого года все это практически исчезло с радаров. Канал Fallout: Nuevo Mexico на ютубе был очищен от контента, а большинство каналов в дискорде были удалены. По всей видимости, это застало врасплох по крайней мере некоторых разработчиков: в ответ на апрельский запрос один из пользователей, утверждавший, что он является частью команды разработчиков озвучки, сказал, что они "понятия не имеют", что происходит, и добавил: "Все просто исчезло в одночасье".



После двух месяцев молчания команда признала, что работа над модом Nuevo Mexico приостановлена.



"Проект был приостановлен в течение некоторого времени, и [руководитель проекта] Zapshock решил отойти от активного участия в жизни сообщества", - сообщил JK Serling, назначенный главой отдела по связям с общественностью, в сообщении, опубликованном в дискорде. "На данный момент Zapshock не будет доступен ни в Discord, ни в социальных сетях".



Serling сказал, что они взяли на себя ответственность за мод, хотя неясно, будет ли это только в качестве связи или с намерением продолжить разработку. "Если Zapshock решит вернуться к моддингу, он будет поддерживать связь только с близкими друзьями и разработчиками", - написали они, добавив, что обновления и ответы на запросы будут сделаны, если и когда Zapshock вернется.

Это неожиданное развитие событий. Хотя дата выхода еще не была назначена, видеоролики и интервью с командой разработчиков говорили о том, что дела идут хорошо. Причины ухода Zapshock и последующей приостановки работ не назывались.