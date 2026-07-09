Крис Авеллон: Bethesda не позволяла Obsidian вернуться к Fallout до вмешательства Xbox

До недавнего решения Xbox поручить Obsidian Entertainment разработку новой Fallout студия уже пыталась вернуться к знаменитой серии, однако Bethesda якобы не дала проекту зеленый свет. Об этом рассказал бывший сценарист и дизайнер Fallout: New Vegas Крис Авеллон.

Накануне Bloomberg сообщил, что после отмены Avowed 2 руководство Xbox поручило Obsidian заняться новой частью Fallout, а возглавить разработку должен Джош Сойер — директор Fallout: New Vegas.

По словам Авеллона, Сойер предлагал сделать новую Fallout еще раньше, однако Bethesda отклонила эту инициативу.

«Насколько я слышал, тот проект изначально задумывался как Fallout, но Bethesda поставила на нем крест. В итоге команде пришлось изменить направление и тон проекта, сделав его лишь "похожим" на Fallout», — заявил Авеллон.

О каком именно проекте идет речь, неизвестно. По данным Bloomberg, до отмены Avowed 2 Джош Сойер руководил другой, неанонсированной игрой внутри Obsidian.

При этом сам Авеллон призвал не делать поспешных выводов. Несмотря на то что Сойер теперь действительно может возглавить новую Fallout, студия переживает непростой период: около четверти сотрудников Obsidian попали под сокращения Xbox, один из внутренних проектов был отменен, а руководство Microsoft, как сообщается, все активнее перераспределяет ресурсы между существующими франшизами.

На этом фоне, по мнению Авеллона, сложно говорить о том, что разработчики с энтузиазмом восприняли переход на Fallout, особенно учитывая неопределенность вокруг собственных IP студии.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации нет. Ни Bethesda, ни Obsidian не комментировали слова Криса Авеллона, поэтому к ним следует относиться как к неподтвержденным данным, основанным на его источниках.