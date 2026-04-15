Крис Авеллон: Bethesda вряд ли позволит Obsidian заняться новой Fallout

Поклонники Fallout: New Vegas уже много лет надеются на продолжение культовой RPG, однако пока никаких официальных планов на подобный проект не объявлено. Недавно тему возможного возвращения к серии вновь затронул один из ключевых авторов игры — сценарист Крис Авеллон.

В социальной сети разработчик опубликовал скриншот профиля Bethesda, где говорится, что компания является «домом для игр, выпущенных Bethesda». Публикацию он сопроводил ироничной подписью, намекнув на особое отношение студии к собственным проектам.

После этого один из пользователей обратился к Авеллону с просьбой вернуться в Obsidian Entertainment и заняться «настоящей Fallout». В ответ сценарист дал понять, что подобное развитие событий маловероятно. По его словам, решение о судьбе франшизы остаётся за Bethesda, и именно она контролирует возможность создания новых частей.