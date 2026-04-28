Крис Авеллон: "Дикая Пустошь" в New Vegas реализована неправильно

Бывший креативный директор Obsidian Entertainment Крис Авеллон раскритиковал реализацию черты Wild Wasteland в Fallout: New Vegas. По его мнению, подобная механика не должна быть частью системы создания персонажа.

В разговоре с ютубером TKs-Mantis он отметил, что юмористический и абсурдный контент в серии Fallout нравится не всем, но в случае с New Vegas игрокам фактически приходится жертвовать частью возможностей ради доступа к дополнительным событиям. Черта Wild Wasteland занимает один из ограниченных слотов и добавляет особые встречи с нестандартным юмором и отсылками.

Это одна из тех черт – и в Fallout 3 такое тоже было – где, если ты её выбираешь, то получаешь больше контента. Можно возразить: "Ну так просто выбери её". Проблема в том, что ты занимаешь слот при создании персонажа, тем самым лишая других людей полного контента.

Авеллон считает, что такие опции логичнее было бы вынести в отдельные настройки, чтобы игроки могли включать или отключать их без ущерба для билда персонажа.

Для меня всё просто: я выберу эту черту в любом случае. Потому что не хочу ничего пропустить. Хочу получить как можно больше от игры. Вопроса даже нет. Ты фактически говоришь игрокам: "Эй, тебе стоит выбрать именно это, вне зависимости от других вариантов, потому что это даёт больше контента".

В обсуждении также привели пример с уникальным оружием YCS/186: при выборе Wild Wasteland одна из встреч заменяется, и игрок вместо мощной винтовки получает другой, менее полезный вариант. Это показывает, что решение влияет не только на атмосферу, но и на геймплей.

В целом вопрос остаётся актуальным для RPG: должны ли такие механики быть частью ролевой системы или лучше выносить их в отдельные настройки, чтобы не ограничивать игроков в выборе.