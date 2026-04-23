Крис Авеллон рассказал, как Bethesda показала разработчикам Fallout: New Vegas презентацию с их "ошибками"

Геймдизайнер Крис Авеллон, один из ключевых разработчиков Fallout: New Vegas, поделился воспоминаниями о непростой ситуации во время сотрудничества студии Obsidian Entertainment с Bethesda. По его словам, после выхода игры издатель устроил встречу, на которой продемонстрировал команде презентацию со списком ошибок, допущенных при разработке.

Об этом Авеллон рассказал в большом интервью YouTube-каналу TKs-Mantis. Во время беседы обсуждались дополнения к Fallout: New Vegas, в том числе DLC Dead Money, которое отличалось более мрачной атмосферой и элементами выживания. Разработчик признал, что такой экспериментальный подход оказался непривычным для части игроков и получил неоднозначную реакцию.

По словам Авеллона, Bethesda внимательно следила за оценками критиков и использовала их как аргумент в обсуждениях будущего сотрудничества. Именно на одной из встреч представители издателя показали Obsidian целую презентацию, где перечислялись решения и элементы игры, которые они считали ошибочными.

Разработчик вспоминает, что в презентации говорилось не только о дополнениях, но и о самой Fallout: New Vegas. Команда восприняла происходящее с долей сарказма, отмечая, что подобный разбор вряд ли можно назвать мотивирующим. При этом Авеллон подчеркнул, что в Obsidian считали свою работу успешной — игра помогла поддержать интерес к серии Fallout и со временем стала одной из самых любимых RPG среди игроков.

Позже Bethesda снова занялась франшизой самостоятельно, выпустив Fallout 4 и Fallout 76. Obsidian же сосредоточилась на собственных проектах, включая Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Grounded и Pentiment.

Крис Авеллон также отметил, что когда-то обсуждалась идея создания Fallout: New Vegas 2, однако эти планы довольно быстро сошли на нет. Со временем оригинальная игра получила культовый статус, хотя на старте её релиз сопровождался техническими проблемами и смешанными отзывами.