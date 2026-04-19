Крис Авеллон сомневается, что Bethesda сможет сделать ремастер Fallout: New Vegas

Один из ведущих разработчиков Fallout: New Vegas Крис Авеллон считает, что появление полноценного ремастера культовой RPG маловероятно. По его мнению, у Bethesda может не быть необходимых технических ресурсов для реализации подобного проекта.

В интервью Авеллон заявил, что компания, по его мнению, не располагает достаточным инженерным опытом, чтобы создать обновлённую версию New Vegas. Он также напомнил о деталях разработки оригинальной игры.

По словам разработчика, на финальном этапе работы Obsidian Entertainment должна была передать Bethesda полный набор исходного кода и инструменты для сборки игры. Однако, как утверждает Авеллон, руководство студии решило не выполнять этот этап ради относительно небольшого бонуса.

Если исходный код действительно не оказался у Bethesda, это может серьёзно усложнить создание ремастера. В таком случае разработчикам пришлось бы искать альтернативные способы обновления игры.

Авеллон предполагает, что одним из вариантов могло бы стать использование подхода, похожего на тот, что применялся при создании Oblivion Remastered — когда оригинальная игра остаётся на старом движке, а визуальная часть переносится на современную технологию, например Unreal Engine.

При этом разработчик считает, что для начала Bethesda могла бы протестировать подобную методику на Fallout 3, чтобы понять возможные технические сложности, прежде чем браться за более сложный проект вроде New Vegas.

Несмотря на то что Bethesda и Obsidian сейчас принадлежат Microsoft, Авеллон не уверен, что это автоматически приведёт к совместной работе студий над обновлением игры.