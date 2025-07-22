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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 142 оценки

McFarlane Toys готовит к релизу коллекционные фигурки Fallout 76 и New Vegas Elite Edition - подарок фанатам серии

butcher69 butcher69

Компания McFarlane Toys готовит к релизу новую линейку 7-дюймовых коллекционных фигурок из серии Fallout Elite Edition, посвящённую играм Fallout 76 и Fallout: New Vegas. В ближайшее время фанаты смогут получить две детально проработанные модели — легендарную силовую броню T-60 и рейнджера NCR, элитного солдата Новой Калифорнийской Республики. Как и все фигурки Elite Edition, они будут выделяться высоким качеством исполнения, точной раскраской, а также множеством аксессуаров для разнообразных вариантов экспозиции.

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На фоне новостей о завершении съёмок второго сезона сериала, который выйдет на Prime Video в декабре 2025 года, а также анонса третьего сезона, интерес к франшизе Fallout продолжает расти. Второй сезон обещает показать сцены из New Vegas, что порадует поклонников классической части серии.

Как отметил Вернон Сандерс, глобальный директор по телевидению Amazon MGM Studios, команда сериала создала живой и захватывающий мир Fallout, и продление на третий сезон позволит фанатам ещё глубже погрузиться в этот уникальный постапокалиптический мир. Партнёрство с Bethesda Games и Bethesda Softworks гарантирует верность оригинальному духу игры и её атмосфере.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
нитгитлистер

подозрительно на фигурки по Вахе смахивают. 1 лекалами пользовались?
пы сы главное чтоб по факту качество было не как у позорных по балдурс

1
Bella Ramsey

Почем "подарок" будет?

1
Пользователь ВКонтакте

Вроде и хороши фигурки у них, но мелковаты, мелковаты. // Артём Вентру