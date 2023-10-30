Мэттью Перри посещал офис Obsidian, чтобы "просто поговорить об играх"

Мэттью Перри был не только Чендлером в сериале "Друзья". Любимый актер также был страстным геймером и даже сыграл одного персонажа в Fallout New Vegas, будучи большим поклонником этой серии.

В эти выходные мы узнали ужасную новость. Мэттью Перри ("Друзья") скончался в возрасте 54 лет. Мир был потрясен, особенно все фанаты, которые с любовью следили за "Друзьями" на протяжении многих лет.

Однако Мэттью Перри был гораздо больше, чем Чендлер Бинг в сериале "Друзья". Актер участвовал во многих комедийных сериалах и фильмах, но мало кто знает, что он также был связан с миром видеоигр.

Перри озвучил Бенни Гекко, лидера Председателей Нью-Вегаса в 2281 году и, по сути, главного антагониста на ранних этапах игры.

Джейсон Бергман, продюсер Fallout New Vegas, вспомнил об актере в своем недавнем твите (который уже стал вирусным), дав понять, что он был большим поклонником видеоигр и особенно популярной серии от Bethesda.

Мэтью Перри больше нет. Мы выбрали его для Fallout New Vegas, потому что он был большим фанатом. В его контракте были предусмотрены встречи, на которых мы собирались вместе, чтобы просто поговорить об играх. Похоже, у него было не так много друзей, только прихлебатели.

Еще одним доказательством того, что Перри был большим фанатом игрового мира, стало его заявление в одном из интервью много лет назад о том, что он так заигрался в Fallout 3, что повредил руку.

Смерть Мэттью Перри стала шоком для многих фанатов. Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие, скорее всего, будет жить в сердцах многих людей.