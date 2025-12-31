Мистер Хаус из сериала "Фоллаут" готовился к роли по видео с лором Fallout: New Vegas

Актёр Рафи Сильвер, сыгравший Мистера Хауса в сериале "Фоллаут", рассказал о своём нестандартном способе подготовки к образу.
Вместо работы с традиционными консультантами актер изучал историю персонажа и вселенную по видео популярных ютуберов, которые посвящены лору Fallout: New Vegas. Сильвер выразил признательность JuiceHead, MrMattyPlays, Oxhorn и KnightRaven, назвав их своими драматургами:
Я пересмотрел каждое видео этих авторов, снова и снова изучая историю Роберта Хауса. Гибель его родителей, история его брата Энтони - я всё это выучил. Я перенимал голос, манеры, его восприятие мира. Именно эти ютуберы просветили меня, и моя работа на площадке - это способ сказать им спасибо.
Второй сезон сериала "Фоллаут" стартовал 17 декабря - зрителям уже доступна для просмотра два эпизода.
На фото Джастин Теру
нет
Чет пока второй сезон мимо. Может дальше разгонится. Первые 2 серии проходные как по мне. Чужой земля было интереснее смотреть 🤣
Нювегас это сценарные каловые массы. Так что брать его за пример это такое себе. Но подход правильный.
Если этот Хаус будет в духе начала (А может и всего) второго сезона, то даром не нужно. Со временем, понял, что этот сериал явно делали люди, которые в сами игры не играли, но их видели. Хорошо визуально поданные предметы - это прям большой плюс, но наполнение - это какой-то сюр, местное недобратство стали с негром больше похоже на рейдеров. Особенно больно стало после расстрела новенькой машины. Это одно действие в принципе раскрыло глаза на то, как реально относятся создатели к миру игры - на отвали.
Так братство стали по факту тупые технофашики. Они такими в трёх играх уже были, тут их показали такими
Да не разрушай ты иллюзии додика) братство стали это пример для всего человечества, а тупые сценаристы сделали из них черт пойми что. Наверное так он думает. Но если проводить деконструкцию братства, то за 200 лет оно очень сильно деградировало и ушло от изначальной задумки Роджера Мэксона. Потомки основателей давно выродились и некому поддерживать дисциплину и порядок. Некому прививать настоящие идеалы братства. Спасение человечества от самих себя. Братство в фоллаут 4 имеет тупейшую мотивацию. Есть ощущение, что Мэксону просто нужна победа над мощным врагом, как у Лайонса, чтобы и себе и остальным доказать, что он не хуже и вообще, братство идет по верному пути. А на деле, он просто жадный утырок, который пускает целую дивизию в расход. Вот почему нельзя давать детишкам руководить столь мощной фракцией
Додика увидишь, взглянув на себя в зеркале, олух. Да-да, настолько деградировало, что смогло по чертежам воспроизвести и наладить серийный выпуск вертибердов, отремонтировать, заправить и поднять в воздух дирижабли, которыми должна управлять дисциплинированная команда - в сериале этого ничего нет, им просто нарисовали знакомые вещи из игр, но логику объяснить не удосужились. Да-да, видим, как избранный негр будет делать из этих рейдеров нормальных людей, даже не постарались что-то придумать посвежее. Всю чушь, которую мы видим о Братстве, навыдумывали тупые сценаристы из Беседки. В настоящих Фолычах такого бреда не было.