Мистер Хаус из сериала "Фоллаут" готовился к роли по видео с лором Fallout: New Vegas

Актёр Рафи Сильвер, сыгравший Мистера Хауса в сериале "Фоллаут", рассказал о своём нестандартном способе подготовки к образу.

Вместо работы с традиционными консультантами актер изучал историю персонажа и вселенную по видео популярных ютуберов, которые посвящены лору Fallout: New Vegas. Сильвер выразил признательность JuiceHead, MrMattyPlays, Oxhorn и KnightRaven, назвав их своими драматургами:

Я пересмотрел каждое видео этих авторов, снова и снова изучая историю Роберта Хауса. Гибель его родителей, история его брата Энтони - я всё это выучил. Я перенимал голос, манеры, его восприятие мира. Именно эти ютуберы просветили меня, и моя работа на площадке - это способ сказать им спасибо.

Второй сезон сериала "Фоллаут" стартовал 17 декабря - зрителям уже доступна для просмотра два эпизода.