Мистер Хаус захватил Лас-Вегас: мем по Fallout: New Vegas стал реальностью на гигантской сфере

Второй сезон сериала Fallout от Amazon Prime Video неожиданно превратил интернет-шутку в реальность. В Лас-Вегасе на знаменитой Сфере запустили рекламную кампанию, в которой город буквально «захватил» мистер Хаус — культовый персонаж Fallout: New Vegas, сыгранный в сериале Джастином Теру.

Для фанатов это особенно смешно: еще год назад в сети гулял мем с Хаусом, чье лицо якобы крутится по всей поверхности сферы, наблюдая за жителями Лас-Вегаса. Тогда это была просто фотожаба, а попытка собрать деньги на реальную аренду экрана провалилась — стоимость размещения измеряется сотнями тысяч долларов.

Теперь же шутка ожила благодаря Amazon. Пользователи соцсетей мгновенно узнали отсылку, а автор оригинального мема с восторгом написал, что его фантазия буквально воплотилась в жизнь.