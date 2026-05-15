Мод для Fallout: New Vegas добавляет динамические боевые столкновения

Моддер под ником ‘StealthDick’ выпустил довольно интересный мод для Fallout: New Vegas. Этот мод наполняет Мохаве продуманными, зависящими от локации боевыми столкновениями. Благодаря этому исследование мира становится более интересным.

Если говорить подробнее, каждый раз, когда вы входите в новую внешнюю ячейку мира, мод незаметно запускает проверку события. Если всё совпадёт — правильное место, подходящее время и нужные отношения между фракциями — рядом с вами, вне поля зрения, появится группа персонажей, которая начнёт вас искать.

Мохаве разделён на 179 вручную созданных зон столкновений, построенных вокруг реальных маркеров карты. У каждой зоны есть собственный шанс появления событий, уровень приоритета и взвешенный список таблиц столкновений. Когда вы входите в ячейку, мод находит все зоны, в которых находится ваша позиция, выбирает наиболее подходящую (меньший приоритет имеет преимущество), затем проверяет шанс появления события и запускает столкновение в случае успеха.

Открытые участки шоссе и зоны боевых действий имеют шанс появления событий от 40 до 65%. Именованные локации и города находятся примерно на уровне 30%. Подавленные зоны — города с дружественными NPC — остаются нетронутыми.

После того как зона выбрана и проверка шанса проходит успешно, мод формирует взвешенный пул подходящих таблиц столкновений для этой зоны. Затем он исключает все варианты, чьи фракции не стали бы атаковать игрока (на основе репутации, стандартных флагов врагов, недавних жертв преступлений и ближайших участников боя). После этого выбирается размер группы из заданного диапазона, определяется основной NPC, который появляется вне поля зрения игрока в доступной для перемещения точке, а остальные члены группы размещаются вокруг него. В завершение вся группа получает задачу искать игрока.

Также стоит отметить, что мод старается учитывать текущий прогресс сюжета. Основанные на скрипте FPGE из TLD таблицы появления событий ограничиваются глобальными переменными состояния сюжета, благодаря чему нужные фракции появляются в правильных местах и в подходящее время.

