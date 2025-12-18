Моддер добавил в Fallout: New Vegas торговку блошиным супом из второго сезона телесериала Fallout

Одной из самых запоминающихся и отвратительных сцен во втором сезоне телесериала Fallout является та, где Люси Маклин покупает суп из блох за 2 крышки у пожилой торговки из мохавской пустоши. Chad Nobark, ютубер, специализирующийся на контенте по Fallout: New Vegas, по всей видимости тоже остался неравнодушным к этой сцене - настолько, что выпустил собственный мод.

В модификации Flea Soup Vendor From TV Show Курьер сможет наткнуться на пожилую торговку и купить у неё миску аппетитного блошиного супа за 2 крышки, который восстанавливает 15 очков здоровья (по +1 ОЗ в секунду). Более того, Chad Nobark добавил в мод детективный элемент - торговка утверждает, что все блохи взяты прямиком с её волос, но попав внутрь её дома протагонист сможет обнаружить, что женщина не чиста на руку - помимо обычных блох в состав входят блохи, снятые с мёртвых собак.