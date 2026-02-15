Моддеры представили тизер масштабного ремейка отмененной Fallout: Van Buren на движке New Vegas

Команда The United West Team спустя пять лет работы представила тизер своего амбициозного проекта Fallout: The New West, который призван воссоздать сюжет отмененной игры Fallout: Van Buren на движке Fallout: New Vegas.

Разработчики обещают адаптировать основные сюжетные идеи оригинального Van Buren, превратив их в полноценный игровой опыт. Проект сохранит классическую атмосферу и механики Fallout, но при этом дополнит их современными геймплейными системами и углубленными ролевыми элементами.

В основу сюжета легли нереализованные наработки из дизайн-документов Van Buren. Среди ключевых сюжетных линий - конфликт НКР и Братства Стали, Великая племенная война между Легионом Цезаря и Дочери Гекаты, а также борьба за контроль над штатом мормонов. Цель команды - объединить разрозненные концепции в единое и целостное повествование, верное оригинальному замыслу.

Игрокам предстоит взять на себя роль нового протагониста по прозвищу Заключенный, который освобождается из плена в 2253 году. Действие разворачивается в альтернативной временной линии, предшествующей событиям Fallout: New Vegas и переосмысляющей их.

Команда планирует в ближайшее время выпустить демо-версию. Вслед за ней последует первый акт игры в качестве вертикального среза. Конкретные сроки релиза демо пока не называются.