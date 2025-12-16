Моддеры возвращают вырезанный контент Fallout: New Vegas из утёкшей беты Xbox 360

Сообщество моддеров Fallout: New Vegas активно взялось за восстановление контента из ранней бета-версии игры, найденной на старом девките Xbox 360. Обнаруженные файлы относятся к сборке всего за месяц до релиза — периода, когда из-за сжатых сроков разработки Obsidian была вынуждена вырезать множество идей.

На основе этих материалов энтузиасты уже выпустили несколько модов, объединённых в проект Beta Restored. Они возвращают удалённые квесты, NPC, элементы окружения и ранние версии персонажей — включая необычный прототип помощника мистера Хауса. Там, где в бете не хватало данных, моддеры самостоятельно дорабатывали контент, записывали новые реплики и доводили механики до рабочего состояния.

Фактически фанаты превращают черновую версию New Vegas в альтернативный взгляд на культовую RPG — позволяя игрокам уже сейчас скачать моды и увидеть, какой игра могла быть, если бы у разработчиков было больше времени.