Модер превратил банду Королей из Fallout: New Vegas в гулей, чтобы приблизить игру к сериалу от Amazon

Ютубер Chad Nobark, известный в определённых кругах создатель модов для Fallout: New Vegas выпустил мод The Kings are Ghouls, который превращает в гулей банду подражателей Элвиса Пресли под названием Короли .

Мод основан на 4-м эпизоде 2-го сезона телесериала Fallout от Amazon, во время котором Люси Маклин (Элла Пернелл) и гуль Купер Говард (Уолтон Гоггинс) сталкиваются с бандой Королей из Fallout: New Vegas, члены которой превратились в агрессивных диких гулей. Почему же любимая фанатами фракция из игры превратилась в гулей нам не сообщают, по крайней мере на момент выхода 4-го эпизода.

Chad Nobark предупреждает что мод был создан ради шутки и его не стоит воспринимать всерьёз. Ранее он создал мод, добавляющий в игру торговку блошиным супом из 1-го эпизода 2-го сезона, а сейчас работает над вольной интерпретацией Убежища 24, которое также было показано в сериале от Amazon.