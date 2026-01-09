ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 577 оценок

Модер превратил банду Королей из Fallout: New Vegas в гулей, чтобы приблизить игру к сериалу от Amazon

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

Ютубер Chad Nobark, известный в определённых кругах создатель модов для Fallout: New Vegas выпустил мод The Kings are Ghouls, который превращает в гулей банду подражателей Элвиса Пресли под названием Короли .

Мод основан на 4-м эпизоде 2-го сезона телесериала Fallout от Amazon, во время котором Люси Маклин (Элла Пернелл) и гуль Купер Говард (Уолтон Гоггинс) сталкиваются с бандой Королей из Fallout: New Vegas, члены которой превратились в агрессивных диких гулей. Почему же любимая фанатами фракция из игры превратилась в гулей нам не сообщают, по крайней мере на момент выхода 4-го эпизода.

Chad Nobark предупреждает что мод был создан ради шутки и его не стоит воспринимать всерьёз. Ранее он создал мод, добавляющий в игру торговку блошиным супом из 1-го эпизода 2-го сезона, а сейчас работает над вольной интерпретацией Убежища 24, которое также было показано в сериале от Amazon.

9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
darckgodx

делать кому то нехер! извращаются над игрой

8
Рикочико

«Йоб твою мать, во что игру превращают»

4
FourDeltaOne

Не особо я люблю ретконы «Нью Вегаса», но тут да, есть что-то в этом есть.

2
sorobar

жаль что Вегас уничтожили, я хотел контент с казино, чтобы гуль депнул попку лупоглазой на рулетке выиграл, а потом их из казика выгнали тип как в игре

1