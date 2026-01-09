Модер превратил банду Королей из Fallout: New Vegas в гулей, чтобы приблизить игру к сериалу от Amazon

Ютубер Chad Nobark, известный в определённых кругах создатель модов для Fallout: New Vegas выпустил мод The Kings are Ghouls, который превращает в гулей банду подражателей Элвиса Пресли под названием Короли .
Мод основан на 4-м эпизоде 2-го сезона телесериала Fallout от Amazon, во время котором Люси Маклин (Элла Пернелл) и гуль Купер Говард (Уолтон Гоггинс) сталкиваются с бандой Королей из Fallout: New Vegas, члены которой превратились в агрессивных диких гулей. Почему же любимая фанатами фракция из игры превратилась в гулей нам не сообщают, по крайней мере на момент выхода 4-го эпизода.
Chad Nobark предупреждает что мод был создан ради шутки и его не стоит воспринимать всерьёз. Ранее он создал мод, добавляющий в игру торговку блошиным супом из 1-го эпизода 2-го сезона, а сейчас работает над вольной интерпретацией Убежища 24, которое также было показано в сериале от Amazon.
делать кому то нехер! извращаются над игрой
«Йоб твою мать, во что игру превращают»
Не особо я люблю ретконы «Нью Вегаса», но тут да, есть что-то в этом есть.
жаль что Вегас уничтожили, я хотел контент с казино, чтобы гуль депнул попку лупоглазой на рулетке выиграл, а потом их из казика выгнали тип как в игре