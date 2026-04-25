Неожиданный выбор игрока превратил второстепенный квест Fallout: New Vegas в уникальную концовку

Разработчики Fallout: New Vegas нередко принимали решения о финальных слайдах не по значимости заданий, а по тому, насколько интересными получались последствия выбора игрока. Об этом рассказал один из ключевых авторов игры Джош Сойер.

По его словам, в концовки обычно попадали основные сюжетные линии, фракции и спутники, однако часть менее заметных квестов тоже могла получить собственные эпилоги — если в них возникали необычные или запоминающиеся ситуации.

Именно так произошло с заданием «От поражения до победы один шаг», где игрок помогает группе неудачливых солдат НКР. Вариантов решения несколько: от тренировок и убеждения до манипуляций с отчётами. Но один из самых нестандартных путей — использование боевого стимулятора Психо — привлёк особое внимание команды.

Разработчики задумались, к чему это приведёт, и пришли к выводу, что последствия могут быть крайне мрачными. Под действием препарата бойцы становятся неуправляемыми: сначала они проявляют себя в бою, но затем начинают представлять угрозу уже для мирных жителей.

Этот сценарий показался достаточно ярким, чтобы добавить для него отдельный финальный слайд. В итоге история отряда заканчивается трагично — после серии преступлений солдат привлекают к ответственности.