После масштабной реструктуризации Xbox, сопровождавшейся увольнением почти 2000 сотрудников и закрытием нескольких студий, Obsidian Entertainment поручили разработку новой игры по Fallout. На фоне отмены ряда проектов студии, включая предполагаемую Avowed 2, возникли подозрения, что решение было принято не по её собственной инициативе. Однако президент Bethesda Джифф Брафф заявил, что никого не заставляли браться за эту работу.

В интервью The Washington Post он подчеркнул, что Bethesda и Xbox не принуждают студии заниматься проектами, которые им неинтересны. По его словам, компания стремится не к увеличению количества игр, а к качеству и стабильному темпу выпуска, который позволит поддерживать постоянный доход и вовлечённость игроков.

Впрочем, заявления Браффа стоит рассматривать с учётом предыдущих сообщений о ситуации в Obsidian. Bloomberg ранее писал, что на фоне сокращения примерно четверти сотрудников студии были отменены Avowed 2 и несколько других неанонсированных проектов.

При этом бывший дизайнер дополнения для Fallout: New Vegas Крис Авеллон ещё в июле рассказывал, что Obsidian уже работала над проектом, который изначально задумывался как новая Fallout. Однако Bethesda якобы остановила разработку, после чего игру пришлось переделать в нечто похожее на Fallout.

Некоторые разработчики Obsidian ранее также говорили, что им нравится работать над собственными игровыми вселенными. Поэтому слова Авеллона тоже не стоит воспринимать как окончательное подтверждение обстоятельств появления новой Fallout. Вполне возможно, что студия действительно хотела вернуться к серии, однако желание заняться знакомой вселенной и необходимость отменять другие проекты ради неё — совершенно разные вещи.