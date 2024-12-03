Новак и Великие Ханы на фотографиях со съёмок второго сериала Fallout

Сериал Fallout, базирующийся на одноимённой серии игр, стал одним из самых важных и успешных сериалов 2024 года, отчего второй сезон был анонсирован в кратчайшие сроки и, судя по всему, находится в стадии активной работы.
Как известно, первый сезон окончился демонстрацией пустыни Мохаве, местом действия культовой Fallout: New Vegas, и именно знакомые места появляются на слитых на Reddit фотографиях, подтверждая что действие будет происходить в Неваде.
Внимательные фанаты легко определили, что декорации изображают город Новак из Fallout: New Vegas, который был построен на месте старого пригородного мотеля, в котором мог поселиться Курьер, главный герой игры. Впрочем, похоже что знакомая локация изменилась в худшую сторону - здания выглядят обгоревшими и разрисованными граффити, одно из которых особенно бросается в глаза - "Khans". Скорее всего это является меткой банды "Великие Ханы", одной из банд Мохаве, с которой мог иметь дело главный герой игры.
Выход второго сезона сериала Fallout ожидается в середине 2025. Ожидается, что второй сезон уделит больше внимания довоенному миллиардеру Мистеру Хаусу, который появлялся в конце первого сезона. Из новых актёров ожидаются Аарон Пол (Во все тяжкие) и Маколей Калкин (Один Дома). Ранее стало известно, что при подготовке к роли во втором сезоне Элла Пернелл (Люси Маклин) начала проходить Fallout: New Vegas.
Калкин, Джесси, ради таких актёров стоит глянуть!
Заглянут на пару минут, потом их выпилят какой нибудь тупой смертью как было с актером Майклом Эмерсоном.
1-й сезон в целом понравился, но всё-таки мечтаю о сериале в стилистике Fallout 1&2. Ближе всех к этому подошёл 2-й сезон Silo / Укрытие в 1-ой и 3-ей серии в сценах с Джульеттой: горы трупов, вероятность заражения, полуразрушенный бункер . . . ☢️😇☢️
Значит тебе точно не сюда.
Не, он бы мог провалиться, для Fallout сделали всё прекрасно. Даже вовремя останавливали тупизну ГГ, тем самым не превращая её в клоуна.
Да, дали что хотел от вайба фаллаута хоть там
Всё ... фотки не кажут
Заработало
"с которой мог иметь дело главный герой игры."
А ниче что Курьер и женского пола бывает?
сделают небинарного курьера в чем проблема)
"Герой" более гендерно-нейтральное слово в нашем языке, так что претензич неясна
Динозаврик где?
Его графикой нарисуют. Очевидно
Я надеюсь что выцвет ремастер нового Вегаса с выходом сериала
жаль уже не увижу.
rip, чувак
Держись там!
Вот это я понимаю скорость. Каждый год сезон. Почему-то отвык от такого. Новые сезоны понравившихся сериалов выходят раз в 2-3 года...
Нафиг снимать про этот вегас самая неинтересная часть