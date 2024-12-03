Новак и Великие Ханы на фотографиях со съёмок второго сериала Fallout

Сериал Fallout, базирующийся на одноимённой серии игр, стал одним из самых важных и успешных сериалов 2024 года, отчего второй сезон был анонсирован в кратчайшие сроки и, судя по всему, находится в стадии активной работы.

Как известно, первый сезон окончился демонстрацией пустыни Мохаве, местом действия культовой Fallout: New Vegas, и именно знакомые места появляются на слитых на Reddit фотографиях, подтверждая что действие будет происходить в Неваде.

Внимательные фанаты легко определили, что декорации изображают город Новак из Fallout: New Vegas, который был построен на месте старого пригородного мотеля, в котором мог поселиться Курьер, главный герой игры. Впрочем, похоже что знакомая локация изменилась в худшую сторону - здания выглядят обгоревшими и разрисованными граффити, одно из которых особенно бросается в глаза - "Khans". Скорее всего это является меткой банды "Великие Ханы", одной из банд Мохаве, с которой мог иметь дело главный герой игры.

Выход второго сезона сериала Fallout ожидается в середине 2025. Ожидается, что второй сезон уделит больше внимания довоенному миллиардеру Мистеру Хаусу, который появлялся в конце первого сезона. Из новых актёров ожидаются Аарон Пол (Во все тяжкие) и Маколей Калкин (Один Дома). Ранее стало известно, что при подготовке к роли во втором сезоне Элла Пернелл (Люси Маклин) начала проходить Fallout: New Vegas.