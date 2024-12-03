ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 247 оценок

Новак и Великие Ханы на фотографиях со съёмок второго сериала Fallout

Саня Цукино Усаги

Сериал Fallout, базирующийся на одноимённой серии игр, стал одним из самых важных и успешных сериалов 2024 года, отчего второй сезон был анонсирован в кратчайшие сроки и, судя по всему, находится в стадии активной работы.

Как известно, первый сезон окончился демонстрацией пустыни Мохаве, местом действия культовой Fallout: New Vegas, и именно знакомые места появляются на слитых на Reddit фотографиях, подтверждая что действие будет происходить в Неваде.

+ ещё 2 картинки

Внимательные фанаты легко определили, что декорации изображают город Новак из Fallout: New Vegas, который был построен на месте старого пригородного мотеля, в котором мог поселиться Курьер, главный герой игры. Впрочем, похоже что знакомая локация изменилась в худшую сторону - здания выглядят обгоревшими и разрисованными граффити, одно из которых особенно бросается в глаза - "Khans". Скорее всего это является меткой банды "Великие Ханы", одной из банд Мохаве, с которой мог иметь дело главный герой игры.

Выход второго сезона сериала Fallout ожидается в середине 2025. Ожидается, что второй сезон уделит больше внимания довоенному миллиардеру Мистеру Хаусу, который появлялся в конце первого сезона. Из новых актёров ожидаются Аарон Пол (Во все тяжкие) и Маколей Калкин (Один Дома). Ранее стало известно, что при подготовке к роли во втором сезоне Элла Пернелл (Люси Маклин) начала проходить Fallout: New Vegas.

55
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Trezvopoy

Калкин, Джесси, ради таких актёров стоит глянуть!

3
vfa19

Заглянут на пару минут, потом их выпилят какой нибудь тупой смертью как было с актером Майклом Эмерсоном.

2
Evialroot

1-й сезон в целом понравился, но всё-таки мечтаю о сериале в стилистике Fallout 1&2. Ближе всех к этому подошёл 2-й сезон Silo / Укрытие в 1-ой и 3-ей серии в сценах с Джульеттой: горы трупов, вероятность заражения, полуразрушенный бункер . . . ☢️😇☢️

1
LeoMacReady

Значит тебе точно не сюда.

0
JustA_NiceGuy

Не, он бы мог провалиться, для Fallout сделали всё прекрасно. Даже вовремя останавливали тупизну ГГ, тем самым не превращая её в клоуна.

-1
Amsix

Да, дали что хотел от вайба фаллаута хоть там

0
Hughey

Всё ... фотки не кажут

0
Евгений Сверский

Заработало

0
Agent Qracle

"с которой мог иметь дело главный герой игры."

А ниче что Курьер и женского пола бывает?

0
Анжелика04

сделают небинарного курьера в чем проблема)

3
Саня Цукино Усаги

"Герой" более гендерно-нейтральное слово в нашем языке, так что претензич неясна

1
vassekeron2123

Динозаврик где?

0
Евгений Сверский

Его графикой нарисуют. Очевидно

0
Sheffskiy

Я надеюсь что выцвет ремастер нового Вегаса с выходом сериала

0
alexivanov26

жаль уже не увижу.

-1
Banexander

rip, чувак

1
ыпар опрао

Держись там!

0
2dspace

Вот это я понимаю скорость. Каждый год сезон. Почему-то отвык от такого. Новые сезоны понравившихся сериалов выходят раз в 2-3 года...

-3
Amsix

Нафиг снимать про этот вегас самая неинтересная часть

-8