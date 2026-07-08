Новая Fallout может вернуть главных создателей серии: в Obsidian работают авторы оригинальной игры

Похоже, новая игра Fallout от Obsidian может получить не просто имя известного разработчика, а настоящую связь с корнями легендарной серии. В студии по-прежнему работают сразу несколько людей, стоявших у истоков Fallout, и это делает будущий проект особенно интересным для поклонников классических частей.

Главным поводом для обсуждения стал Джош Сойер — руководитель разработки Fallout: New Vegas, который должен принять участие в создании новой игры во вселенной Fallout. Но на этом связь Obsidian с оригинальной серией не заканчивается.

В компании также остаётся Леонард Боярский — арт-директор первой Fallout, выпущенной в 1997 году, один из людей, сформировавших узнаваемый стиль постапокалиптического мира. Кроме того, в Obsidian работает Тим Кейн — программист и геймдизайнер, создавший первый Fallout и ставший одним из главных авторов концепции всей франшизы.

Бывший разработчик Obsidian Крис Авеллон отметил, что присутствие Боярского и Кейна является большим плюсом для студии. По его словам, Тим Кейн сейчас не обязательно занимается одним конкретным проектом, а скорее выступает как внутренний консультант, но его идеи способны сильно повлиять на направление разработки.

На фоне слухов о пересмотре проектов Obsidian именно этот факт выглядит наиболее значимым: потенциально новая Fallout может объединить людей, которые создавали оригинальную формулу серии, и разработчиков, подаривших фанатам Fallout: New Vegas.

Если эта команда действительно получит возможность работать вместе, у следующей Fallout будет не только громкое имя, но и прямая связь с тем самым духом первых игр.