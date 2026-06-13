Новое руководство Xbox может доверить Fallout авторам New Vegas

Obsidian Entertainment вновь оказалась в центре обсуждений вокруг будущего Fallout. На фоне сообщений о том, что новое руководство Xbox намерено ускорить выпуск игр по ключевым франшизам, многие считают студию наиболее подходящим кандидатом для создания следующего проекта во вселенной постапокалиптической RPG.

Согласно недавним данным, глава Microsoft Gaming Аша Шарма намерена увеличить инвестиции в крупнейшие серии Xbox, среди которых отдельно упоминаются Fallout и The Elder Scrolls. Такой подход связан с желанием сократить сроки разработки и быстрее выпускать новые игры по популярным франшизам.

На этом фоне внимание сообщества вновь переключилось на Obsidian — студию, выпустившую Fallout: New Vegas в 2010 году. Несмотря на то что проект не стал самым высокооценённым в серии по версии критиков, со временем он приобрёл культовый статус среди поклонников благодаря вариативности прохождения, проработанным фракциям и сильному сценарию.

Дополнительный интерес вызывает состав команды Obsidian. Над The Outer Worlds и её продолжением работают ветераны Fallout, включая Леонарда Боярски и Тима Кейна — создателей первых частей серии. Кроме того, в 2025 году в студию вернулся сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес.

При этом перспективы The Outer Worlds остаются неопределёнными. Ранее сообщалось, что третья часть серии пока не планируется из-за недостаточно высоких продаж франшизы. Это может освободить команду для работы над новым проектом.

Сейчас Bethesda Game Studios сосредоточена на разработке The Elder Scrolls VI, поэтому полноценная работа над Fallout 5 вряд ли начнётся в ближайшее время. Именно поэтому многие аналитики считают, что самым быстрым способом выпустить новую игру по франшизе может стать передача проекта другой студии внутри Xbox.

Официальных подтверждений разработки новой Fallout силами Obsidian пока нет. Тем не менее сочетание опыта студии, наличия профильных специалистов и нового курса Xbox делает такой сценарий одним из самых обсуждаемых среди поклонников серии.