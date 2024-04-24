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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 9 289 оценок

Новые игроки в Fallout: New Vegas столкнулись с троллингом от ветеранов серии

Simple Jack
Новости

Игроки в Fallout: New Vegas, решившие впервые запустить проект после просмотра сериала по франшизе, столкнулись со скамом от ветеранов серии. На форумах и в социальных сетях массово появляются призывы посетить локацию “Карьер“, где новичкам обещают крутой лут. Вот только помимо оружия, брони и крышек, там обитает стая когтей смерти — сильнейших мутантов в игре. Как итог, на форумах появилось множество жалоб и предупреждений избегать локацию.

Напомним, что успех сериала по Fallout привлек внимание игроков ко всем частям серии. Хайп оказался так велик, что игроки обрушили и крупнейшую площадку с расширениями для игр — Nexus Mods.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
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конечно. надо было сразу на базу Наварро топать

1
SGate

Бедные новички, как же теперь они смогут выжить в этих пустошах?...

1
Кей Овальд

Надо сразу в Свечение слать, там много шикарного лута, который облегчит дальнейшую игру.

0
Oscilograf

А чо не так то? Отличная локация для поднятия опыта.

0
вупсич пупсич

Хороший троллинг. Я и без инструкций от старичков туда заходил и получал по жопе, причем было несколько тщетных попытки пройти.

0
AndralStormborn

Эх новички, не знают как tgm прописать...

0
Миханик Шестеренкин

Это каким нужно быть идиoтoм, чтобы на форумах и соц.сетях слушать нонеймов? Гайды найти - извилин не хватает?

0
rewgerg43252

Обидели подпивасов и домохозяек, потребителей шлака нетфликса?

-1