Новые игроки в Fallout: New Vegas столкнулись с троллингом от ветеранов серии

Игроки в Fallout: New Vegas, решившие впервые запустить проект после просмотра сериала по франшизе, столкнулись со скамом от ветеранов серии. На форумах и в социальных сетях массово появляются призывы посетить локацию “Карьер“, где новичкам обещают крутой лут. Вот только помимо оружия, брони и крышек, там обитает стая когтей смерти — сильнейших мутантов в игре. Как итог, на форумах появилось множество жалоб и предупреждений избегать локацию.
Напомним, что успех сериала по Fallout привлек внимание игроков ко всем частям серии. Хайп оказался так велик, что игроки обрушили и крупнейшую площадку с расширениями для игр — Nexus Mods.
конечно. надо было сразу на базу Наварро топать
Бедные новички, как же теперь они смогут выжить в этих пустошах?...
Надо сразу в Свечение слать, там много шикарного лута, который облегчит дальнейшую игру.
А чо не так то? Отличная локация для поднятия опыта.
Хороший троллинг. Я и без инструкций от старичков туда заходил и получал по жопе, причем было несколько тщетных попытки пройти.
Эх новички, не знают как tgm прописать...
Это каким нужно быть идиoтoм, чтобы на форумах и соц.сетях слушать нонеймов? Гайды найти - извилин не хватает?
Обидели подпивасов и домохозяек, потребителей шлака нетфликса?