Новые игроки в Fallout: New Vegas столкнулись с троллингом от ветеранов серии

Игроки в Fallout: New Vegas, решившие впервые запустить проект после просмотра сериала по франшизе, столкнулись со скамом от ветеранов серии. На форумах и в социальных сетях массово появляются призывы посетить локацию “Карьер“, где новичкам обещают крутой лут. Вот только помимо оружия, брони и крышек, там обитает стая когтей смерти — сильнейших мутантов в игре. Как итог, на форумах появилось множество жалоб и предупреждений избегать локацию.

Напомним, что успех сериала по Fallout привлек внимание игроков ко всем частям серии. Хайп оказался так велик, что игроки обрушили и крупнейшую площадку с расширениями для игр — Nexus Mods.