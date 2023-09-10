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Fallout: New Vegas 18.10.2010
9.3 8 184 оценки

Новый мод для Fallout New Vegas переписывает более 1000 функций, улучшая производительность и сокращая время загрузки

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monk70
Новости

Моддер lStewieAl выпустил обязательный мод для Fallout New Vegas, который повышает производительность и значительно сокращает время загрузки и сохранения. По словам моддера, этот мод переписывает более 1000 функций в игре, улучшая алгоритмы и используя новейшие компиляторы. Таким образом, мод может улучшить производительность в игре и значительно сократить время загрузки и сохранения.

Если вдаваться в подробности, то моддер использовал профилировщик (Intel VTune), чтобы найти узкие места производительности в коде игры. Затем lStewieAl переписал их и скомпилировал с различными оптимизациями.

Моддер утверждает, что код игры имеет ограничения по памяти из-за PS3 и X360. Поскольку игра вышла и на консолях, разработчики выбрали более медленный, но меньший код. Таким образом, мод переписывает код игры в пользу более быстрого кода или лучших алгоритмов. В конечном итоге владельцы более слабых ПК смогут запускать Fallout New Vegas с более высокой частотой кадров.

Вы можете скачать этот мод отсюда.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ratte88

Эта игра 10 года на древнем движке облы, у кого были проблемы с производетельностью в ней?

3
Tank5553

У меня она часто вылетала, может это тоже исправили.

0
killer585

Так и быть, когда буду в 10 раз перепроходить, попробую этот мод.

2
Ain Grimm

А зачем? Я ещё лет пять назад играл в неё и там всё было отлично с игрой, причём на том старом ведре, на котором я её тогда запускал

Лучше для старфилда выпустили такой мод

0
GayFish

Мод чисто для спидраннеров, которым каждые доли секунды важны.

0
ratte88

У них, как правило, во время переходов по локациям и прочим загрузкам - время останавливается.

0
Pavellaketko

возможно так же попутно что то ломает

0