Новый мод для Fallout New Vegas переписывает более 1000 функций, улучшая производительность и сокращая время загрузки ©

Моддер lStewieAl выпустил обязательный мод для Fallout New Vegas, который повышает производительность и значительно сокращает время загрузки и сохранения. По словам моддера, этот мод переписывает более 1000 функций в игре, улучшая алгоритмы и используя новейшие компиляторы. Таким образом, мод может улучшить производительность в игре и значительно сократить время загрузки и сохранения.

Если вдаваться в подробности, то моддер использовал профилировщик (Intel VTune), чтобы найти узкие места производительности в коде игры. Затем lStewieAl переписал их и скомпилировал с различными оптимизациями.

Моддер утверждает, что код игры имеет ограничения по памяти из-за PS3 и X360. Поскольку игра вышла и на консолях, разработчики выбрали более медленный, но меньший код. Таким образом, мод переписывает код игры в пользу более быстрого кода или лучших алгоритмов. В конечном итоге владельцы более слабых ПК смогут запускать Fallout New Vegas с более высокой частотой кадров.

Вы можете скачать этот мод отсюда.