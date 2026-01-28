Новый мод для Fallout: New Vegas полностью перерабатывает анимации движений от третьего лица

Моддер Wombat выпустил новый мод для Fallout: New Vegas, который полностью перерабатывает анимации движений от третьего лица. Этот мод включает в себя новые анимации бездействия, ходьбы, бега, прыжков и приземления, а также улучшенные анимации оружия.

Мод обновляет все основные анимации движений вашего персонажа в положении стоя. Это включает в себя новые анимации бездействия, ходьбы, бега, прыжков и приземления, с разными версиями в зависимости от направления движения. Он также добавляет несколько дополнительных анимаций для рукопашного оружия и атак миниганом, давая игрокам небольшой предварительный просмотр того, что может произойти дальше.

Также стоит отметить, что мод имеет специфические для женских персонажей анимации бездействия и движений, которые выглядят женственно и игриво. Таким образом, создание женского персонажа теперь будет приятнее, чем когда-либо. Мод также добавляет улучшенные анимации рукопашных атак при движении в разных направлениях. Кроме того, мод исправляет несколько проблем с анимацией, обнаруженных в оригинальной игре.

