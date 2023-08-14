Новый мод добавляет в Fallout New Vegas систему отражений в реальном времени ©

Моддер Wall_SoGB выпустил потрясающий мод для Fallout: New Vegas, который добавляет в игру полностью динамическую систему отражений в реальном времени. Мод обеспечивает реалистичное окружающее освещение на сетках, отлично настраивается и может работать даже на слабых ПК.



Если говорить более подробно, то Real Time Reflections - NVSE для Fallout: New Vegas добавляет новый текстурный эффект - кубические карты в реальном времени. Эти новые карты могут применяться как глобально, так и для каждого меша благодаря шейдерным флагам.



Wall_SoGB настроил мод по умолчанию так, чтобы он работал только на правильно настроенных материалах. Таким образом, чтобы увидеть отражения, вам понадобятся патченные сетки. Вы можете отключить это поведение в INI и заставить отражения работать на каждом материале с отображением окружения. Однако это может привести к тому, что сетки будут выглядеть некорректно.



Удивительным является и то, что рендерер очень хорошо настраивается. ПК-геймеры могут настраивать разрешение, яркость, расстояние прорисовки, применять поведение, режимы качества и многое другое. Таким образом, производительность может быть как низкой - 1-2 кадра, так и высокой - более 30 кадров в секунду.

Вот несколько скриншотов, демонстрирующих мод в действии.