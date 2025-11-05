Obsidian не хочет возвращаться к Fallout и планирует сосредоточиться на собственных франшизах

Студия Obsidian Entertainment, прославившаяся благодаря Fallout: New Vegas, заявила, что не планирует возвращаться к этой вселенной, несмотря на постоянные просьбы фанатов.
В интервью The Game Business вице-президент по операционной деятельности Маркус Морган отметил, что вдохновение серией Fallout действительно присутствовало при создании The Outer Worlds, однако команда стремится идти своим путём.
По словам Моргана, каждый новый анонс от Obsidian сопровождается вопросами о следующем Fallout: New Vegas, но студия предпочитает развивать собственные IP, а не зависеть от чужих брендов. Даже после того как Obsidian и Bethesda оказались под контролем Microsoft, разработчики хотят сохранить творческую независимость и показывать, что способны создавать крупные RPG без оглядки на прошлое.
Морган подчеркнул, что нынешние проекты студии - это исключительно оригинальные франшизы, включая сиквелы уже созданных игр. Для Obsidian важно доказать, что успех Fallout: New Vegas не был случайностью, а результатом уникального подхода к разработке и умения создавать миры, не уступающие по глубине самым известным сериям жанра.
Ну и зря. Я думаю, куда больше бы людей охотнее оценили новый "Фоллаут" от них, чем какое-нибудь другое поделие в духе "Аутер Ворлдс".
с тем что последнее они выпускали,такой фоллаут не нужен
Не не не, спасибо не надо. Цветастого лг*т фоллаута нам еще не хватало.
Думаю, если бы вернулись к этой франшизе, то смогли бы сделать как надо. В конце концов, делать что-то совершенно своё, как Аутер Ворлдс, это не тоже самое, что делать проект под крылом чужого бренда, как Фоллаут - им вряд ли позволили бы пропихнуть туда лг*т и другую подобную ересь.
Обычно, чем ближе жопы разработчиков к морозу на улице, тем больше у них желания сделать то, что от них просят фанаты.
не есть 1 компания которой по боку - СА называеться
Кто ж им даст вернуться, особенно после последних игр)
Было бы на чём там сосредотачиваться. Все их так называемые франшизы посредственный мусор.😅
Сначала тоже так хотел написать, а потом глянул на википедии, какие игры они выпускали, а там Pentiment(вполне приличная игра, с удовольствием её прошёл) и первый The Outer Worlds(тоже понравилась в своё время. Сейчас прохожу вторую часть, по ощущениям хуже, чем первая часть) и South Park: The Stick of Truth(очень клёвая игра, не в последнюю очередь благодаря участию Мэта Стоуна и Трэя Паркера) и т.д. В общем, неплохая контора. Хотя провалы у них тоже есть.
была сейчас уже нет
зря - могли бы в 5 части додумать поселение и т.д
и правильно, если они свои франшизы калом делают, то к фолычу, нынешнюю oбсидиан к пушечному выстрелу нельзя подпускать
Правильно делает) нет смысла!)
Думаю, им бы сосредоточиться на поиске новой работы. Очередной провал майки вряд-ли затерпят
Ну, они уверены что дотянут до 100 летнего юбилея)))
Ну после New Vegas, у них такие себе игры выходили. The Outer Worlds не заинтересовал. Абобед тоже такое себе.
Палка истины годная была, наверное последняя игра от них которую можно назвать реально хорошей и приятной в прохождении
Да уж, лучше нынешним Обсидианам не трогать наследие некогда великой команды.