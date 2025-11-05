ЧАТ ИГРЫ
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 464 оценки

Obsidian не хочет возвращаться к Fallout и планирует сосредоточиться на собственных франшизах

AceTheKing AceTheKing

Студия Obsidian Entertainment, прославившаяся благодаря Fallout: New Vegas, заявила, что не планирует возвращаться к этой вселенной, несмотря на постоянные просьбы фанатов.

В интервью The Game Business вице-президент по операционной деятельности Маркус Морган отметил, что вдохновение серией Fallout действительно присутствовало при создании The Outer Worlds, однако команда стремится идти своим путём.

По словам Моргана, каждый новый анонс от Obsidian сопровождается вопросами о следующем Fallout: New Vegas, но студия предпочитает развивать собственные IP, а не зависеть от чужих брендов. Даже после того как Obsidian и Bethesda оказались под контролем Microsoft, разработчики хотят сохранить творческую независимость и показывать, что способны создавать крупные RPG без оглядки на прошлое.

Морган подчеркнул, что нынешние проекты студии - это исключительно оригинальные франшизы, включая сиквелы уже созданных игр. Для Obsidian важно доказать, что успех Fallout: New Vegas не был случайностью, а результатом уникального подхода к разработке и умения создавать миры, не уступающие по глубине самым известным сериям жанра.

14
21
Комментарии:  21
North235

Ну и зря. Я думаю, куда больше бы людей охотнее оценили новый "Фоллаут" от них, чем какое-нибудь другое поделие в духе "Аутер Ворлдс".

5
InkubatorKlef

с тем что последнее они выпускали,такой фоллаут не нужен

8
Rograx

Не не не, спасибо не надо. Цветастого лг*т фоллаута нам еще не хватало.

5
North235 Rograx

Думаю, если бы вернулись к этой франшизе, то смогли бы сделать как надо. В конце концов, делать что-то совершенно своё, как Аутер Ворлдс, это не тоже самое, что делать проект под крылом чужого бренда, как Фоллаут - им вряд ли позволили бы пропихнуть туда лг*т и другую подобную ересь.

ZAUSA

Обычно, чем ближе жопы разработчиков к морозу на улице, тем больше у них желания сделать то, что от них просят фанаты.

3
jax baron

не есть 1 компания которой по боку - СА называеться

Eraser101

Кто ж им даст вернуться, особенно после последних игр)

2
Summor Ner

Было бы на чём там сосредотачиваться. Все их так называемые франшизы посредственный мусор.😅

1
PICTURE ORGANIC

Сначала тоже так хотел написать, а потом глянул на википедии, какие игры они выпускали, а там Pentiment(вполне приличная игра, с удовольствием её прошёл) и первый The Outer Worlds(тоже понравилась в своё время. Сейчас прохожу вторую часть, по ощущениям хуже, чем первая часть) и South Park: The Stick of Truth(очень клёвая игра, не в последнюю очередь благодаря участию Мэта Стоуна и Трэя Паркера) и т.д. В общем, неплохая контора. Хотя провалы у них тоже есть.

1
Nodas PICTURE ORGANIC
В общем, неплохая контора

была сейчас уже нет

jax baron

зря - могли бы в 5 части додумать поселение и т.д

1
Nodas

и правильно, если они свои франшизы калом делают, то к фолычу, нынешнюю oбсидиан к пушечному выстрелу нельзя подпускать

1
DarkDestr

Правильно делает) нет смысла!)

Aleksey Aleshka

Думаю, им бы сосредоточиться на поиске новой работы. Очередной провал майки вряд-ли затерпят

Night Driving Avenger

Ну, они уверены что дотянут до 100 летнего юбилея)))

1
Алан Битаров

Ну после New Vegas, у них такие себе игры выходили. The Outer Worlds не заинтересовал. Абобед тоже такое себе.

Night Driving Avenger

Палка истины годная была, наверное последняя игра от них которую можно назвать реально хорошей и приятной в прохождении

2
Кей Овальд

Да уж, лучше нынешним Обсидианам не трогать наследие некогда великой команды.

