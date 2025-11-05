Obsidian не хочет возвращаться к Fallout и планирует сосредоточиться на собственных франшизах

Студия Obsidian Entertainment, прославившаяся благодаря Fallout: New Vegas, заявила, что не планирует возвращаться к этой вселенной, несмотря на постоянные просьбы фанатов.

В интервью The Game Business вице-президент по операционной деятельности Маркус Морган отметил, что вдохновение серией Fallout действительно присутствовало при создании The Outer Worlds, однако команда стремится идти своим путём.

По словам Моргана, каждый новый анонс от Obsidian сопровождается вопросами о следующем Fallout: New Vegas, но студия предпочитает развивать собственные IP, а не зависеть от чужих брендов. Даже после того как Obsidian и Bethesda оказались под контролем Microsoft, разработчики хотят сохранить творческую независимость и показывать, что способны создавать крупные RPG без оглядки на прошлое.

Морган подчеркнул, что нынешние проекты студии - это исключительно оригинальные франшизы, включая сиквелы уже созданных игр. Для Obsidian важно доказать, что успех Fallout: New Vegas не был случайностью, а результатом уникального подхода к разработке и умения создавать миры, не уступающие по глубине самым известным сериям жанра.