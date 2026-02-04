Obsidian объяснила, как хочет ускорить разработку игр - студия берёт пример с Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment заявила, что не планирует снова выпускать по три игры за год, как это произошло в 2025-м, однако студия ищет способы делать проекты быстрее и стабильнее. В качестве ориентира руководство приводит опыт Fallout: New Vegas.

Глава Obsidian Фергус Уркхарт рассказал, что New Vegas была создана менее чем за два года и на базе уже готовых технологий Fallout 3. По его словам, студии не обязательно каждый раз полностью менять движок или ключевые системы — игрокам важнее качество контента, а не масштаб внутренних переработок.

Похожий подход Obsidian использовала и раньше: Star Wars: Knights of the Old Republic 2 также разрабатывалась на основе существующей технологии и вышла в сжатые сроки. Обе игры стали культовыми, несмотря на технические проблемы на старте.

В будущем Obsidian намерена сосредоточиться на более устойчивой модели производства: без резкого расширения штата и с упором на регулярные релизы среднего масштаба, а не на единичные дорогостоящие блокбастеры. Такой подход, по мнению студии, позволит чаще выпускать новые проекты и снижать риски.

Сейчас Obsidian продолжает работу над несколькими играми, включая Grounded 2. При этом The Outer Worlds 3 пока не находится в разработке — студия оценивает результаты недавних релизов, прежде чем принимать дальнейшие решения.