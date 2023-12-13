Один из моддеров добавил в Fallout: New Vegas дань памяти актеру Мэттью Перри

Один из моддеров решил добавить в Fallout: New Vegas дань памяти актеру Мэттью Перри, создав небольшой мод, который был по достоинству оценен сообществом. Это простая табличка, установленная на кладбище Гудспрингс, на которой рядом с фотографией актера можно прочитать дату его рождения и дату смерти (19 августа 1969 - 28 октября 2023), а внизу - посвящение, которое занимает одна из фраз Бенни, его персонажа в игре: "Адвокат, друг, игрок. Это игра, а в играх есть победители и проигравшие. Я предпочитаю первых, а вы?".

Обратите внимание, что моддер поместил его в том месте, где впервые встречается персонаж Бенни.

Мэттью Перри получил огромную известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", но многие геймеры также полюбили его за роль Бенни в Fallout: New Vegas, которая появилась после того, как он выразил безусловную любовь к Fallout 3 во время телевизионного шоу.

Мод, созданный TunnelSnakesFool, называется "For Matty - A Tribute to Matthew Perry" и доступен для свободного скачивания отсюда. Помимо дани уважения, мод добавляет пистолет под названием "Мой друг", который можно достать прямо под надгробием.