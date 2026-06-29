"Одна из лучших адаптаций": Геймдиректор Fallout: New Vegas пришел в восторг от сериала Amazon

Набравшая уверенную популярность и многомиллионные просмотры адаптация Fallout от Amazon Prime Video получает признание не только среди рядовых фанатов, но и в рядах авторов оригинальных видеоигр. Своими мыслями об этой экранизации наконец-то поделился один из главных "отцов" лучшей RPG франшизы — Джош Сойер, геймдиректор культовой Fallout: New Vegas.

Во время участия в свежем выпуске подкаста "The 41st Precinct" знаменитый разработчик признался, что пристально смотрел сериал по мере выхода и получил от него огромное удовольствие. Особой похвалы от геймдиректора удостоились решения шоураннеров в работе с оригинальными фракциями и передачей сеттинга пустоши.

Честно говоря, я считаю это совершенно потрясающей адаптацией. Я знаю, что планка качества у теле- и киноадаптаций видеоигр традиционно не всегда высока, но для меня эта работа определенно является одной из лучших в жанре среди тех, что я видел.

— заявил Сойер. Разработчик отметил, что любые расхождения сериала с каноном — это лишь мелкие творческие придирки: «Любой писатель всегда посмотрит на чужую работу со стороны и подумает: "Ну, я не уверен, что сделал бы так же"».

Особенно иронично Сойер высказался о скандалах фанатов, связанных с географическими вольностями сценаристов в воссоздании локаций Нью-Вегаса. К примеру, поклонники яростно критиковали создателей сериала за то, что культовая достопримечательность "Динозавр Динки" в одной из сцен была повернута мордой совсем не в ту сторону, что в оригинальной игре.

Геймдизайнер лишь рассмеялся, комментируя эту "драму":

Я понимаю, почему люди могут так сильно расстраиваться из-за этого, но давайте будем честны: кинематографичная сцена просто не сработала бы и развалилась, если бы ориентация Динки совпадала с игрой. Возможно, сейчас кто-то назовет меня предателем канона Fallout или чем-то в этом роде. Но, как по мне, они отлично показали и воссоздали множество поистине знаковых вещей нашего мира.

В своих прошлых интверью Джоша Сойер неоднократно подчеркивал, что всегда считал себя лишь «почетным гостем» при работе над миром Fallout. Поэтому он совершенно не претендует на то, чтобы указывать шоураннерам, как именно стоит репрезентовать его лор на телеэкране спустя полтора десятилетия.