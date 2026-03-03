Разработчик ремастеров Fallout мог случайно раскрыть себя через странный пост

Слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas продолжают набирать обороты. Ранее сообщалось, что оба проекта находятся в активной разработке, а Тодд Говард подтвердил существование сразу нескольких игр во вселенной Fallout. Теперь у фанатов появилась новая зацепка — и она пришла из довольно неожиданного источника.

Студия Iron Galaxy Studios опубликовала в LinkedIn фотографию презентации с внутренней встречи компании за февраль 2026 года. На первом слайде 72-страничного документа красовалась культовая заставка «Please Stand By» — изображение, которое давно стало визитной карточкой серии Fallout.

Пользователи быстро заметили, что фон заставки напоминает кадр именно из Fallout: New Vegas — одной из самых любимых частей франшизы. После этого фанаты начали буквально разбирать изображение по пикселям, пытаясь найти дополнительные намёки. В ход пошли даже догадки о значении температуры «70°F», видимой на термостате сбоку кадра.

Подозрения выглядят не беспочвенными. Iron Galaxy давно сотрудничает с Bethesda Game Studios. Студия участвовала в работе над Fallout 76 и The Elder Scrolls Online, помогала с VR-версиями The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, а также занималась портированием Skyrim на Nintendo Switch. То есть опыт работы с чужими проектами, ремастерами и адаптациями у команды более чем солидный.

Конечно, не исключено, что публикация — всего лишь безобидная отсылка без скрытого смысла. Но с учётом текущих слухов совпадение выглядит слишком уж точным. Пока официальных подтверждений нет, однако для поклонников Fallout это ещё один повод внимательно следить за новостями вокруг Iron Galaxy.