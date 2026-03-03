Разработчик ремастеров Fallout мог случайно раскрыть себя через странный пост

Слухи о ремастерах Fallout 3 и Fallout: New Vegas продолжают набирать обороты. Ранее сообщалось, что оба проекта находятся в активной разработке, а Тодд Говард подтвердил существование сразу нескольких игр во вселенной Fallout. Теперь у фанатов появилась новая зацепка — и она пришла из довольно неожиданного источника.
Студия Iron Galaxy Studios опубликовала в LinkedIn фотографию презентации с внутренней встречи компании за февраль 2026 года. На первом слайде 72-страничного документа красовалась культовая заставка «Please Stand By» — изображение, которое давно стало визитной карточкой серии Fallout.
Пользователи быстро заметили, что фон заставки напоминает кадр именно из Fallout: New Vegas — одной из самых любимых частей франшизы. После этого фанаты начали буквально разбирать изображение по пикселям, пытаясь найти дополнительные намёки. В ход пошли даже догадки о значении температуры «70°F», видимой на термостате сбоку кадра.
Подозрения выглядят не беспочвенными. Iron Galaxy давно сотрудничает с Bethesda Game Studios. Студия участвовала в работе над Fallout 76 и The Elder Scrolls Online, помогала с VR-версиями The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4, а также занималась портированием Skyrim на Nintendo Switch. То есть опыт работы с чужими проектами, ремастерами и адаптациями у команды более чем солидный.
Конечно, не исключено, что публикация — всего лишь безобидная отсылка без скрытого смысла. Но с учётом текущих слухов совпадение выглядит слишком уж точным. Пока официальных подтверждений нет, однако для поклонников Fallout это ещё один повод внимательно следить за новостями вокруг Iron Galaxy.
Есть раскрытие (с) бабулька с лавочки скинула пруф