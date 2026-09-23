Разработчики Baldur's Gate 3 переживают за Obsidian после передачи студии Bethesda

Передача Obsidian Entertainment под управление Bethesda на фоне масштабной перестройки Xbox вызвала вопросы не только у фанатов Fallout. Директор по издательской деятельности Larian Studios Майкл «Cromwelp» Дус высказался о ситуации и признался, что ему сложно представить, что сотрудники Obsidian сейчас чувствуют себя комфортно.

«Не могу представить, каково это — иметь независимость в принятии решений, а затем внезапно оказаться под управлением конкурента. Не думаю, что это приятно», — написал Дус в социальных сетях.

Один из пользователей заметил, что Bethesda и Obsidian уже давно находятся под одной структурой Xbox и потому формально не обязательно являются конкурентами. Дус с этим не согласился, отметив, что компании внутри одной корпорации вполне могут конкурировать между собой.

Ситуация особенно интересна из-за истории самих студий. Obsidian известна как разработчик Fallout: New Vegas, а Bethesda ранее уже сотрудничала с командой. Более того, всего два месяца назад студии представили новую совместную игру во вселенной Fallout, подробностей о которой пока немного.

На этом фоне изменения в структуре Xbox выглядят особенно заметно. Bethesda теперь получает контроль над управлением Obsidian, а сама Obsidian параллельно продолжает работу над новым проектом во вселенной Fallout. При этом Bethesda также занимается Fallout 5, который находится на стадии предпроизводства, и готовит ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Дополнительную напряжённость создают сокращения в Xbox. Ранее под увольнения попали сотрудники Bethesda и Obsidian, причём сообщалось, что сокращения затронули около четверти команды Obsidian. На этом фоне очередная смена управленческой структуры неизбежно вызывает вопросы о том, насколько сильно она повлияет на работу студии и её будущие проекты.

Пока никаких данных о том, что Obsidian ждут новые сокращения или серьёзные изменения в разработке, нет. Однако передача управления Bethesda стала ещё одним признаком масштабной перестройки Xbox, последствия которой для одной из ключевых RPG-студий Microsoft ещё только предстоит увидеть.