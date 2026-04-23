Разработчики Fallout: New Vegas столкнулись с юридическими проблемами из-за шуток в игре

Во время разработки Fallout: New Vegas студия Obsidian Entertainment столкнулась с неожиданными юридическими трудностями. Об этом рассказал ветеран RPG индустрии и бывший разработчик студии Крис Авеллон.

По его словам, проблемы возникли из-за некоторых отсылок и пародий, которые команда добавила в игру. Разработчики не всегда проверяли, защищены ли отдельные элементы авторским правом или торговыми марками, из-за чего впоследствии возникли вопросы со стороны правообладателей.

Одним из примеров стал тест Роршаха, который появляется в самом начале игры во время обследования у Доктора Митчелла. Как рассказал Авеллон, команда не учла, что этот элемент может быть связан с зарегистрированной торговой маркой. В результате правообладатели обратились к Bethesda и предупредили о возможном судебном разбирательстве.

Также разработчик вспомнил ещё один эпизод — появление в игре «геккона Годзиллы». По его словам, Bethesda сначала даже не знала о подобной отсылке, а когда обнаружила её, в компании серьёзно обеспокоились возможными последствиями.

Авеллон отметил, что подобные ситуации возникали из-за большого количества шуток и культурных отсылок, особенно связанных с особенностью Дикая Пустошь, которая добавляет в Fallout: New Vegas множество необычных и юмористических событий.