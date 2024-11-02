Руководитель Fallout: New Vegas: "Я никогда не думал, что получу шанс вновь поработать над Fallout"

После отмены первой своей игры в линейке Fallout Джошуа Сойер был полон решимости не упустить второй шанс поработать над серией. Так он стал руководить производством Fallout: New Vegas.

За последнее десятилетие Джошуа Сойер прочно зарекомендовал себя в игровой индустрии, прославившись благодаря обеим играм Pillars of Eternity и средневековой RPG 2022 года Pentiment. Однако для многих его величайшим достижением, вероятно, навсегда останется Fallout: New Vegas. Сам Сойер считает проект "благословением".

Работая в Black Isle Studios, Сойер был ведущим проектировщиком систем для отменённого проекта с кодовым названием Van Buren (изначальный Fallout 3). Примерно через пять лет Сойер работал в Obsidian Entertainment. После выхода Fallout 3, который мы все знаем, (а некоторые из нас любят) у него появилась возможность снова поработать над франшизой, когда Bethesda заключила контракт с его студией на разработку New Vegas. "Это благословение", — рассказывал он в 404-м номере журнала Edge. "Я никогда не думал, что получу шанс снова поработать над Fallout".

В то время Obsidian только что завершила работу над отменённой RPG по мотивам Чужих, в процессе разработки которой Сойер был повышен до директора, и у него было всего 18 месяцев на New Vegas. Он отмечает, что технологии Bethesda помогли решить многие предыдущие проблемы студии. "Мы вложили много времени и усилий в технологии [по мотивам Чужих], но на создание локаций уходило много времени, и у нас фактически не было игры", — начал он. "Потом мы получили технологии Bethesda, невероятно мощные для быстрого создания контента, сильнее, чем любой движок и инструменты, которые я когда-либо использовал. Так что я сказал: 'Эй, ребята, мы не хотим нарушать наши рабочие процессы. Мы просто хотим использовать то, что уже есть — добавлять, не менять, просто добавлять. Делать таким образом отличный контент.'"

С упрощённым процессом у Сойера появилось больше времени сосредоточиться на менеджмент команды дизайнеров, но он настаивает, что основная заслуга принадлежит самим дизайнерам, а не его руководству. "Они отвечают за концепцию и реализацию. Единственное [создание мира], за что я действительно отвечал, это концепция и визуализация легиона Цезаря и армии NCR, вместе с Брайаном Мензе."

Отвечая на вопрос, повлиял ли его предыдущий опыт работы над Fallout на New Vegas, Сойер подтверждает, что они "перенесли некоторые вещи" из Van Buren, например, Горелого (речь идёт о персонаже Джошуа Грэхэме). "Референс был скорее про эстетику, интересный бэк", — добавил он. "Но это ещё не всё! Аркейд Геннон и Жан-Баптист Резак из семьи Ван Граф, были моими персонажами из настольных игр."

А как вы считаете. Благословение ли для нас, что Сойер стал руководить разработкой Fallout: New Vegas?