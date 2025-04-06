Самый "худший" глобальный мод Fallout: The Frontier для Fallout: New Vegas будет полностью переработан

Fallout: The Frontier является самым громким, самым большим и самым провальным глобальным модом для Fallout: New Vegas. Невзирая на обилие контента, новые игровые механики вроде управляемого транспорта, несколько сюжетных линий и абсолютно новый регион, мод получил обилие критики в виду несоответствию лору вселенной Fallout и шокирующего контента. Как итог, The Frontier так и не вышел в Steam и получил статус "худшего фанфика" по Fallout.
Однако, как оказалось, авторы решили не забрасывать мод после релиза. Команда решила переделать печально-известный мод, чтобы сделать его более приятным и аутентичным. Некоторые известные изменения:
- Новый игровой контент и новые локации.
- Удаление сюжетной линии НКР, которая была призвана самой худшей в моде
- Замена музыкального содержания
- Переработанный баланс
Авторы хотят, чтобы The Frontier не остался в сознании общественности как худший глобальный мод на Fallout, поэтому проект-переработка The New Frontier будет создаваться под большим контролем дабы избежать появление крайне сомнительного контента.
Переделывают мод, который запомнился в основном кринжем и дырами в логике, будто свежая краска спасет гнилой фундамент. Вырезать самую обсуждаемую часть ? То есть самое мемное убрать, оставить преснятину? Великая идея. Ждем вторую серию провала, только теперь с потугами на серьезность. Баланс поправят, музыку заменят. Прямо революция в мертвом проекте. Как будто это исправит изначальную бездарность концепции. Звучит как рецепт еще одного пшика.
Если этим процессом не будет руководить реально чел с головой, который умеет прислушиваться к критике, то можно и не браться, так как перелопачивать там - ох, как не мало придется.
оригинальный мод устанавливать было страшно не то что играть , криво баговано и вылетает , чет у меня энтузиазма нету , на счет ремейка total chaos я только за и вообще за ремейки модов но это тот редкий случай когда я переобуваюсь (а ну т е они его еще и даже переносить на fallout 4 не будут мммда)
Не ну контент с девушкой Америка достойный был.