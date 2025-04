Самый "худший" глобальный мод Fallout: The Frontier для Fallout: New Vegas будет полностью переработан

Fallout: The Frontier является самым громким, самым большим и самым провальным глобальным модом для Fallout: New Vegas. Невзирая на обилие контента, новые игровые механики вроде управляемого транспорта, несколько сюжетных линий и абсолютно новый регион, мод получил обилие критики в виду несоответствию лору вселенной Fallout и шокирующего контента. Как итог, The Frontier так и не вышел в Steam и получил статус "худшего фанфика" по Fallout.

Однако, как оказалось, авторы решили не забрасывать мод после релиза. Команда решила переделать печально-известный мод, чтобы сделать его более приятным и аутентичным. Некоторые известные изменения:

Новый игровой контент и новые локации.

Удаление сюжетной линии НКР, которая была призвана самой худшей в моде

Замена музыкального содержания

Переработанный баланс

Авторы хотят, чтобы The Frontier не остался в сознании общественности как худший глобальный мод на Fallout, поэтому проект-переработка The New Frontier будет создаваться под большим контролем дабы избежать появление крайне сомнительного контента.