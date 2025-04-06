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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 761 оценка

Самый "худший" глобальный мод Fallout: The Frontier для Fallout: New Vegas будет полностью переработан

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

Fallout: The Frontier является самым громким, самым большим и самым провальным глобальным модом для Fallout: New Vegas. Невзирая на обилие контента, новые игровые механики вроде управляемого транспорта, несколько сюжетных линий и абсолютно новый регион, мод получил обилие критики в виду несоответствию лору вселенной Fallout и шокирующего контента. Как итог, The Frontier так и не вышел в Steam и получил статус "худшего фанфика" по Fallout.

Однако, как оказалось, авторы решили не забрасывать мод после релиза. Команда решила переделать печально-известный мод, чтобы сделать его более приятным и аутентичным. Некоторые известные изменения:

  • Новый игровой контент и новые локации.
  • Удаление сюжетной линии НКР, которая была призвана самой худшей в моде
  • Замена музыкального содержания
  • Переработанный баланс

Авторы хотят, чтобы The Frontier не остался в сознании общественности как худший глобальный мод на Fallout, поэтому проект-переработка The New Frontier будет создаваться под большим контролем дабы избежать появление крайне сомнительного контента.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gridon

Переделывают мод, который запомнился в основном кринжем и дырами в логике, будто свежая краска спасет гнилой фундамент. Вырезать самую обсуждаемую часть ? То есть самое мемное убрать, оставить преснятину? Великая идея. Ждем вторую серию провала, только теперь с потугами на серьезность. Баланс поправят, музыку заменят. Прямо революция в мертвом проекте. Как будто это исправит изначальную бездарность концепции. Звучит как рецепт еще одного пшика.

4
RoboB

Если этим процессом не будет руководить реально чел с головой, который умеет прислушиваться к критике, то можно и не браться, так как перелопачивать там - ох, как не мало придется.

0
vertehwost

оригинальный мод устанавливать было страшно не то что играть , криво баговано и вылетает , чет у меня энтузиазма нету , на счет ремейка total chaos я только за и вообще за ремейки модов но это тот редкий случай когда я переобуваюсь (а ну т е они его еще и даже переносить на fallout 4 не будут мммда)

0
Рикочико

Не ну контент с девушкой Америка достойный был.

0
Саня Цукино Усаги
0