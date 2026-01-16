Сбой в Steam на мгновение подарил фанатам надежду на ремастеры Fallout 3 и New Vegas - и тут же её отнял

Поклонники Fallout снова оказались на эмоциональных качелях. На фоне успеха сериала от Amazon и недавнего ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion идея обновлённых версий Fallout 3 и Fallout: New Vegas выглядит всё более правдоподобной. Однако на этой неделе фанатское воодушевление оказалось ложной тревогой — всему виной технический сбой в Steam.

Пользователи Reddit заметили странное поведение страниц Fallout 3 и Fallout: New Vegas в магазине Valve: система не позволяла оставлять отзывы. Вместо этого появлялось сообщение о том, что пользователь «должен дождаться релиза продукта», прежде чем написать рецензию. Учитывая, что обе игры вышли почти 20 лет назад, такая формулировка выглядела, мягко говоря, странно.

Это быстро породило волну догадок. Игроки вспомнили, что перед выходом ремастера Oblivion страница игры в Steam тоже претерпевала изменения — исчезали трейлеры, обновлялись скриншоты. На фоне слухов о возможных ремастерах, активности вокруг франшизы Fallout и того факта, что проблема затронула именно эти две части серии, совпадение показалось слишком уж подозрительным.

В комментариях ожидание смешалось с осторожностью. Одни говорили, что «слишком много факторов сходится», другие призывали не строить иллюзий и не надеяться раньше времени.

И всё же поводов для сенсаций, увы, не нашлось. Выяснилось, что ошибка носит массовый характер и периодически затрагивает разные игры в Steam. В последние дни аналогичное сообщение появлялось, например, у Batman: Arkham City и Kerbal Space Program, что указывает на обычный технический сбой.

Дополнительную путаницу вызвал и раздел Fallout в Steam, где отображается 12 игр, хотя фактически доступно только 10. Однако и это, скорее всего, связано с внутренними особенностями магазина — например, отдельным учётом саундтреков или сервисных продуктов.