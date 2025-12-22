ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 544 оценки

Сериал Fallout раскрыл 15-летнюю тайну New Vegas: секрет Убежища 24 наконец известен

butcher69 butcher69

Вторая серия нового сезона сериала Fallout наконец ответила на вопрос, который терзал фанатов Fallout: New Vegas целых 15 лет. Как сообщает Eurogamer, Люси (Элла Пернелл) и Гуль (Уолтон Гоггинс), следуя за Хэнком, обнаруживают ранее неизвестное Убежище 24. Локация отсутствовала в самой игре, но её файлы всегда хранили подсказки, порождавшие десятки теорий среди поклонников.

Известно, что корпорация Vault-Tec проводила в разных убежищах жестокие социальные эксперименты: в Убежище 4 тестировали мутантов, а в Убежище 77 помещали одного человека с куклой-марионеткой. Теперь раскрыт секрет Убежища 24: с помощью пропаганды и гипноза обычных жителей превращали в убеждённых коммунистов. Эксперимент проверял возможность радикально изменить идеологию целой группы людей — тема особенно актуальная для США вселенной Fallout, находившихся в состоянии войны с коммунистическим Китаем.

Фанаты высоко оценили, что сериал связывает забытые детали игры с расширенной историей вселенной, придавая новый смысл давно хранящимся файлам и загадкам New Vegas.

19
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Sinkent

Задрали со своим сериалом!

10
endg

Топ сериал, ты чего

8
Кей Овальд

Ммм, клюковка. С нетерпением жду выхода сезона.

2
My life is a game

я обязательно доживу до ремастеров 3 и вегаса, и до 5 фолыча!

1
Kenn1y

На фоне остальных, выглядит просто, как и идея на счёт 77 убежища, Целое убежище ради одного человека.

Netrunner77

Вот так же англосаксы с масонами Ленина создали. А тот уже всю Россиюшку загипнотизировал. Вот так усё и было.

Кто не верит - агент масонов.

Анжелика04

Вторая серия нового сезона сериала Fallout

вообще-то первая серия