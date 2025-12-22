Сериал Fallout раскрыл 15-летнюю тайну New Vegas: секрет Убежища 24 наконец известен

Вторая серия нового сезона сериала Fallout наконец ответила на вопрос, который терзал фанатов Fallout: New Vegas целых 15 лет. Как сообщает Eurogamer, Люси (Элла Пернелл) и Гуль (Уолтон Гоггинс), следуя за Хэнком, обнаруживают ранее неизвестное Убежище 24. Локация отсутствовала в самой игре, но её файлы всегда хранили подсказки, порождавшие десятки теорий среди поклонников.

Известно, что корпорация Vault-Tec проводила в разных убежищах жестокие социальные эксперименты: в Убежище 4 тестировали мутантов, а в Убежище 77 помещали одного человека с куклой-марионеткой. Теперь раскрыт секрет Убежища 24: с помощью пропаганды и гипноза обычных жителей превращали в убеждённых коммунистов. Эксперимент проверял возможность радикально изменить идеологию целой группы людей — тема особенно актуальная для США вселенной Fallout, находившихся в состоянии войны с коммунистическим Китаем.

Фанаты высоко оценили, что сериал связывает забытые детали игры с расширенной историей вселенной, придавая новый смысл давно хранящимся файлам и загадкам New Vegas.