Сериал Fallout раскрыл каноничную концовку Fallout: New Vegas

Как известно, шоураннеры телесериала Fallout и Тодд Говард лично заявляли о своих планах не раскрывать каноничные концовки Fallout 4 и Fallout: New Vegas. Создатели хотели избрать так называемый подход тумана войны, согласно которому явного победителя нет и каждый считает себя стороной, победившей в битве за Дамбу Гувера, финальном сражении в Fallout: New Vegas.

На практике же выяснилось что сделать каждую концовку каноничной, как в The Elder Scrolls 2: Daggerfall, оказалось крайне проблематично. Но особо проницательные фанаты смогли догадаться, кто же победил в Fallout: New Vegas и результат немного предсказуем.

В титрах 5 эпизода 2 сезона демонстрируется разрушенный и захваченный когтями смерти Стрип Нью-Вегаса. Отдаляющаяся камера пролетает через центр управления Лаки 38 и демонстрирует простреленную камеру жизнеобеспечения мистера Хауса с его свисающей рукой. И хотя титры нельзя расценивать как 100% каноничный материал, уже 7 эпизод 2 сезона показал, что этот исход нужно рассматривать как истинный.

В конце 7 эпизода 2 сезона Купер Говард (Уолтон Гоггинс) заходит в Лаки 38 и обнаруживает отключённый терминал мистера Хауса с уведомлением об ошибке - точно такая же ошибка была когда Курьер, протагонист Fallout: New Vegas, убивал мистера Хауса. Но что более интересно - рядом с терминалом лежит отключённый секьюритрон в точно такой же позе, в которой лежал и Йес-Мэн - перепрограммированный робот, с помощью которого Курьер мог захватить Нью-Вегас в игре. Всё это говорит о том, что каноничной можно считать концовку независимости.

Бедственное положение Нью-Вегаса можно оправдать либо неспособностью Курьера управлять Нью-Вегасом, либо желанием видеть истинную анархию, либо исчезновением Курьера - концовка DLC Old World Blues намекает на то, что после событий Fallout: New Vegas протагонист игры мог повторно отправиться на территорию довоенного комплекса Big MT.

Исход с независимым Нью-Вегасом достаточно предсказуем, поскольку по глобальной статистике достижений Steam из всех концовок лидирует именно этот финал. Несмотря на всё перечисленное, чисто технически по итогу побеждает мистер Хаус, потому что хотя Курьер, похоже, убил мистера Хауса, Купер Говард возвращает мистера Хауса в цифровом сознании благодаря технологии холодного синтеза, над которой мистер Хаус работал до Великой войны. По сути сериал говорит что план мистера Хауса с платиновой фишкой был всего лишь планом Б.

Что интересно, ранее создатели сериала также нарушили заверение не раскрывать финалы игр, подтвердив выживание старейшины Артура Мэксона из Fallout 4, тем самым сделав каноном либо концовку Братства Стали, либо концовку Минитменов.