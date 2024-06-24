Шоураннеры Fallout подтвердили появление Роберта Хауса и Когтей смерти во втором сезоне

Телешоу Fallout на канале Prime Video завершилось очевидной отсылкой к игре Fallout New Vegas, но оставило множество вопросов без ответа после первого сезона. Одно стало ясно: один из главных персонажей игры, который лишь мельком появился в первом сезоне, сыграет значимую роль во втором.

В интервью Variety шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет подтвердили, что Роберт Хаус будет вовлечен во второй сезон. Поклонники видеоигры Fallout знают его как мистера Хауса, одного из главных персонажей Fallout New Vegas от Obsidian. В этой игре мистер Хаус управляет Нью-Вегасом, будучи мозгом, подключенным к суперкомпьютеру, который продлил его жизнь из довоенной эпохи в постапокалиптическое будущее.

"Многие из наших главных героев попадают в Лас-Вегас," - заявил Вагнер. "Лас-Вегас в мире Fallout - это город Роберта Хауса. Он будет задействован во втором сезоне."

Вопрос в том, какую роль примет Роберт Хаус во втором сезоне. Последует ли сериал примеру "Нью-Вегаса", где он представлен как 200-летний мозг, поддерживаемый машинами? Или шоураннеры придумают другой способ включить его в сюжет?

Шоураннеры также поделились, что не смогли включить культовых Когтей смерти из Fallout в первый сезон из-за необходимости создания мира. Однако Когти смерти подтверждены для второго сезона и не будут сделаны с помощью CGI.

"Честно говоря, Когти смерти - это элемент, для которого мы не нашли подходящего места в первом сезоне, и мы сознательно хотели загнать себя в рамки," - признался Вагнер. "Иногда, как сценаристы, вы ставите перед собой задачу и просто говорите: 'Теперь мы должны это сделать.' Это нам помогло, потому что мы уже разрабатываем способы, как поднять когтя смерти на ноги. Сделать его самым крутым и впечатляющим, а не просто CG-фигуркой, бегущей по экрану."

Уолтон Гоггинс, играющий Гуля, предположил, что во втором сезоне его персонаж снова собьется с пути, как и в первом сезоне.

Есть тайны из первого сезона, которые могут иметь вес во втором. Мне нравится совершать побочные путешествия и исследовать то, что было упомянуто вскользь, и делать из этого что-то новое. И я знаю, что Грэм, Женева и Джонатан [Нолан] тоже не против этого. Так что посмотрим, что из этого выйдет.