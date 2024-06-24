Шоураннеры Fallout подтвердили появление Роберта Хауса и Когтей смерти во втором сезоне

Телешоу Fallout на канале Prime Video завершилось очевидной отсылкой к игре Fallout New Vegas, но оставило множество вопросов без ответа после первого сезона. Одно стало ясно: один из главных персонажей игры, который лишь мельком появился в первом сезоне, сыграет значимую роль во втором.
В интервью Variety шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дворет подтвердили, что Роберт Хаус будет вовлечен во второй сезон. Поклонники видеоигры Fallout знают его как мистера Хауса, одного из главных персонажей Fallout New Vegas от Obsidian. В этой игре мистер Хаус управляет Нью-Вегасом, будучи мозгом, подключенным к суперкомпьютеру, который продлил его жизнь из довоенной эпохи в постапокалиптическое будущее.
"Многие из наших главных героев попадают в Лас-Вегас," - заявил Вагнер. "Лас-Вегас в мире Fallout - это город Роберта Хауса. Он будет задействован во втором сезоне."
Вопрос в том, какую роль примет Роберт Хаус во втором сезоне. Последует ли сериал примеру "Нью-Вегаса", где он представлен как 200-летний мозг, поддерживаемый машинами? Или шоураннеры придумают другой способ включить его в сюжет?
Шоураннеры также поделились, что не смогли включить культовых Когтей смерти из Fallout в первый сезон из-за необходимости создания мира. Однако Когти смерти подтверждены для второго сезона и не будут сделаны с помощью CGI.
"Честно говоря, Когти смерти - это элемент, для которого мы не нашли подходящего места в первом сезоне, и мы сознательно хотели загнать себя в рамки," - признался Вагнер. "Иногда, как сценаристы, вы ставите перед собой задачу и просто говорите: 'Теперь мы должны это сделать.' Это нам помогло, потому что мы уже разрабатываем способы, как поднять когтя смерти на ноги. Сделать его самым крутым и впечатляющим, а не просто CG-фигуркой, бегущей по экрану."
Уолтон Гоггинс, играющий Гуля, предположил, что во втором сезоне его персонаж снова собьется с пути, как и в первом сезоне.
Есть тайны из первого сезона, которые могут иметь вес во втором. Мне нравится совершать побочные путешествия и исследовать то, что было упомянуто вскользь, и делать из этого что-то новое. И я знаю, что Грэм, Женева и Джонатан [Нолан] тоже не против этого. Так что посмотрим, что из этого выйдет.
Где он там как мозг представлен? Он вроде как в саркофаге засахарился, как Ленин
Может быть речь будет о довоенных мутках
Один из минусов New Vegas - фанаты, которые спорят о концовках.
Самая адекватная м и наиболее легко реализуемая концовка за Хауса .
НКР коррупционеры и милитаристы для которым Вегас просто плюс еще один город. Тем более по лору оказались уничтожены. Частично полностью не важно , удерживать далекий Вегас уже не смогли бы.
Легион ок могут порядок жёсткий установить, но нужен ли такой порядок Вегасу?
За игрока самый бестолковый вариант для галочки каноном не как бы быть не мог. Почему? Банально у всех разный курьер у кого-то маньяк, у кото гений, у кого-то святой , черный, белый азиат, женщина или мужик тьма вариантов.
Теперь надо дождаться того, кто будет с вами спорить или соглашаться.