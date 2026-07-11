Слух: новая Fallout от Obsidian сохранит современный формат серии

В сети появились первые подробности о новой игре во вселенной Fallout, над которой, по данным инсайдеров, работает Obsidian Entertainment. Источником информации стал известный Xbox-инсайдер Джез Корден, ранее неоднократно публиковавший достоверные сведения о проектах Microsoft.

Согласно утечке, новая Fallout не станет изометрической RPG и сохранит привычный для современных частей серии формат с видом от первого или третьего лица. Таким образом, Obsidian не планирует возвращаться к классическому стилю первых Fallout, а сделает ставку на знакомую игрокам концепцию.

Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал, что Obsidian действительно переключила часть ресурсов на разработку новой Fallout под руководством Джоша Сойера — геймдиректора Fallout: New Vegas. Пока неизвестно, станет ли проект полноценной Fallout: New Vegas 2, Fallout 5 или совершенно новой историей во вселенной.

Несмотря на хорошую репутацию источников, официально Bethesda и Obsidian существование игры пока не подтверждали, поэтому к появившейся информации стоит относиться как к неподтверждённой утечке.