Слух: новая Fallout от Obsidian сохранит современный формат серии

В сети появились первые подробности о новой игре во вселенной Fallout, над которой, по данным инсайдеров, работает Obsidian Entertainment. Источником информации стал известный Xbox-инсайдер Джез Корден, ранее неоднократно публиковавший достоверные сведения о проектах Microsoft.
Согласно утечке, новая Fallout не станет изометрической RPG и сохранит привычный для современных частей серии формат с видом от первого или третьего лица. Таким образом, Obsidian не планирует возвращаться к классическому стилю первых Fallout, а сделает ставку на знакомую игрокам концепцию.
Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал, что Obsidian действительно переключила часть ресурсов на разработку новой Fallout под руководством Джоша Сойера — геймдиректора Fallout: New Vegas. Пока неизвестно, станет ли проект полноценной Fallout: New Vegas 2, Fallout 5 или совершенно новой историей во вселенной.
Несмотря на хорошую репутацию источников, официально Bethesda и Obsidian существование игры пока не подтверждали, поэтому к появившейся информации стоит относиться как к неподтверждённой утечке.
Новость, конечно, звучит как мечта, но если снять розовые очки, то картина складывается такая, что если сравнивать Obsidian образца 2010 года (когда вышел New Vegas) и Obsidian в 2026 году - это две абсолютно разные студии. Из старой гвардии там осталось полтора землекопа и «Джош Сойер гений», но один в поле не воин, если эффективные менеджеры из Xbox заставят его пихать в игру элементы сервиса или душить творческую свободу ради цензуры.
Лиж бы не как убогий нью вегас. Хотя на столько херовую игру уже не сделать, недосягаемая планка.
Почему кто-то вообще допускал мысль, что новый фоллач будет в изометрии? Подобного рода новости, ничего кроме ощущения "опровергни полнейшую бредятину, которую ты и сам придумал - собери клики" не вызывают.
Главное чтобы не был, как в F4 и F76 "цветастый"детсад
Чуть повзрослей бы сделали игру, а то ещё немного и Disney получится... с отсылками, танцами и пр.
Во тряска началась, я такого лет 10 не видел