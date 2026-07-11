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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 815 оценок

Слух: новая Fallout от Obsidian сохранит современный формат серии

IKarasik IKarasik

В сети появились первые подробности о новой игре во вселенной Fallout, над которой, по данным инсайдеров, работает Obsidian Entertainment. Источником информации стал известный Xbox-инсайдер Джез Корден, ранее неоднократно публиковавший достоверные сведения о проектах Microsoft.

Согласно утечке, новая Fallout не станет изометрической RPG и сохранит привычный для современных частей серии формат с видом от первого или третьего лица. Таким образом, Obsidian не планирует возвращаться к классическому стилю первых Fallout, а сделает ставку на знакомую игрокам концепцию.

Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал, что Obsidian действительно переключила часть ресурсов на разработку новой Fallout под руководством Джоша Сойера — геймдиректора Fallout: New Vegas. Пока неизвестно, станет ли проект полноценной Fallout: New Vegas 2, Fallout 5 или совершенно новой историей во вселенной.

Несмотря на хорошую репутацию источников, официально Bethesda и Obsidian существование игры пока не подтверждали, поэтому к появившейся информации стоит относиться как к неподтверждённой утечке.

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Комментарии:  9
Ваш комментарий
TheSkoofLord

Новость, конечно, звучит как мечта, но если снять розовые очки, то картина складывается такая, что если сравнивать Obsidian образца 2010 года (когда вышел New Vegas) и Obsidian в 2026 году - это две абсолютно разные студии. Из старой гвардии там осталось полтора землекопа и «Джош Сойер гений», но один в поле не воин, если эффективные менеджеры из Xbox заставят его пихать в игру элементы сервиса или душить творческую свободу ради цензуры.

11
Иван Ролев

Лиж бы не как убогий нью вегас. Хотя на столько херовую игру уже не сделать, недосягаемая планка.

10
HuskyRescue

Почему кто-то вообще допускал мысль, что новый фоллач будет в изометрии? Подобного рода новости, ничего кроме ощущения "опровергни полнейшую бредятину, которую ты и сам придумал - собери клики" не вызывают.

4
ka27

Главное чтобы не был, как в F4 и F76 "цветастый"детсад

Чуть повзрослей бы сделали игру, а то ещё немного и Disney получится... с отсылками, танцами и пр.

3
vertehwost

Во тряска началась, я такого лет 10 не видел

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