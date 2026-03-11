ЧАТ ИГРЫ
Слух: новая игра во вселенной Fallout от студии Xbox могла быть отменена

IKarasik IKarasik

По данным игрового журналиста Джеффа Герстманна, одна из студий, принадлежащих Xbox, некоторое время работала над новой игрой во вселенной Fallout. Однако, по его словам, проект, вероятно, уже отменён и может никогда не выйти.

Герстманн рассказал об этом в подкасте The Jeff Gerstmann Show. Он отметил, что разработка действительно велась внутри одной из студий Microsoft, но сейчас есть основания полагать, что игру закрыли ещё на раннем этапе.

Также журналист заявил, что Bethesda не планирует передавать разработку новых частей своих ключевых серий другим командам. По его словам, Тодд Говард и руководство Bethesda Game Studios предпочитают развивать проекты внутри студии и при необходимости просто увеличивать штат разработчиков.

Это касается не только Fallout, но и серии The Elder Scrolls. Новые основные части этих франшиз, по всей видимости, продолжат создавать исключительно внутри Bethesda Game Studios.

Исключением остаются ремастеры и ремейки. Например, обновлённую версию The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered разрабатывала сторонняя студия Virtuos. Похожим образом, по слухам, может создаваться и ремастер Fallout 3.

Комментарии:
MunchkiN 616

будет хохма если игровые подразделения закроют раньше чем выйдет тес 6
и тодд говард окажется гденибудь в разработке своенравных коровлевс

DV9573
Новые основные части этих франшиз, по всей видимости, продолжат создавать исключительно внутри Bethesda Game Studios.

И выходить раз в 20 лет, спасибо

Night Driving Avenger

New Vegas 2 )))

kurpetro

Официально (по слухам)

sa1958

Ну и что это было?

