Слух: ремастеры Fallout 3 и New Vegas не появятся в ближайшее время

Ожидаемые ремастеры классических RPG Fallout 3 и Fallout: New Vegas от Bethesda, к сожалению, не появятся в ближайшее время, сообщает Windows Central. По словам Джеза Кордена, сначала компания планирует выпустить обновлённый Fallout 3, а New Vegas придётся ждать дольше.

Хотя фанаты с нетерпением ждут возвращения на постапокалиптические просторы Мохаве и Вашингтона, точных сроков выхода ремастеров пока нет. Bethesda сосредоточена на разработке Fallout 5, а также продолжает работу над Fallout 76, включая апдейт для текущих консолей и выпуск DLC Burning Springs.

Несмотря на задержку, известны планы компании на будущее: ремастеры сохранят дух оригиналов, а Fallout 3 станет первым шагом к возвращению классических игр серии в актуальном формате. Новая версия Fallout 3 должна дать фанатам возможность пережить знакомые приключения с обновлённой графикой и современными улучшениями, прежде чем наступит очередь New Vegas.