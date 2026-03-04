Слухи о ремастерах Fallout 3 и New Vegas опровергнуты: Iron Galaxy Studios выступила с заявлением

В последние дни поклонники серии Fallout активно обсуждали возможную причастность студии Iron Galaxy Studios к ремастерам Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Поводом стал опубликованный компанией снимок с внутренней презентации, на котором внимательные фанаты заметили классическую обложку Fallout.

Учитывая опыт Iron Galaxy в сотрудничестве с Bethesda Game Studios, слух быстро набрал обороты. Многие решили, что студия может быть задействована в подготовке долгожданных ремастеров культовых RPG.

Однако разработчики поспешили охладить пыл сообщества. В официальном сообщении студия заявила, что изображение не связано ни с какими проектами по Fallout и представляло собой лишь фрагмент регулярной внутренней презентации. По словам Iron Galaxy, слайд используется ежемесячно и не намекает на разработку ремастеров.

Тем не менее, часть фанатов продолжает сомневаться в искренности опровержения, отмечая, что «именно так и выглядело бы отрицание компании, работающей над секретным проектом».

На данный момент неизвестно, кто именно занимается возможными ремастерами Fallout 3 и New Vegas и на какой стадии находятся проекты. Ранее глава Bethesda Тодд Говард подтверждал, что по вселенной Fallout ведётся работа над несколькими играми, однако конкретные детали остаются в тайне.