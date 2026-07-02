СМИ: Obsidian могла работать над новой Fallout до масштабных сокращений Microsoft

На фоне сообщений о масштабных сокращениях в игровом подразделении Microsoft появились новые слухи о будущем серии Fallout. Журналист VGC Джордан Миддлер заявил, что студия Obsidian Entertainment якобы успела начать работу над новым проектом во вселенной Fallout.

По словам Миддлера, ему «несколько раз» рассказывали, что Obsidian находилась на раннем этапе разработки игры по Fallout. Именно поэтому возможные проблемы внутри студии, по его мнению, выглядят особенно неожиданно.

«Это единственное решение, которое кажется мне наименее логичным, особенно если учитывать курс на крупные проекты. Мне несколько раз говорили, что Obsidian находится на ранней стадии разработки Fallout. Не знаю, отменили ли проект или он просто был недостаточно далеко продвинут. Очень печально», — написал журналист в Bluesky.

При этом Миддлер подчеркнул, что не знает текущую судьбу проекта. По его словам, разработку могли прекратить, либо она просто не успела продвинуться настолько, чтобы пережить внутреннюю реструктуризацию Microsoft.

Ни Microsoft, ни Obsidian Entertainment эту информацию не комментировали. Поэтому к ней стоит относиться как к неподтвержденному слуху.

Слухи о возвращении Obsidian к серии Fallout появляются уже не первый год. Именно эта студия в 2010 году выпустила Fallout: New Vegas, которую многие поклонники до сих пор считают одной из лучших игр франшизы. Поэтому любые сообщения о возможной новой Fallout от Obsidian традиционно вызывают большой интерес у сообщества.