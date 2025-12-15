Состоялся релиз масштабной фанатской модификации Long 15 для Fallout: New Vegas

Для ролевой игры Fallout: New Vegas вышло крупное фанатское расширение под названием Long 15. Команда разработчиков The Long 15 Team представила проект, который по объему контента сопоставим с официальными DLC. Модификация доступна бесплатно и предлагает игрокам вернуться в Пустошь для исследования новых территорий.

Проект позиционируется как лор-френдли расширение, события которого разворачиваются на землях НКР в Калифорнии. Игроки получат возможность посетить локацию Long 15 до того, как она будет уничтожена в ходе событий дополнения Lonesome Road. Авторы подготовили более 30 квестов, несколько основных сюжетных линий и свыше 200 полностью озвученных персонажей. История предполагает нелинейность, где действия и выбор игрока напрямую влияют на развитие событий.

По заявлениям создателей, прохождение модификации займет около 20 часов. Мир игры пополнился 130 внутренними локациями и 30 новыми подземельями, включая железнодорожные туннели, подземные бункеры и канализационные системы. Для погружения в атмосферу была добавлена новая радиостанция с 30 музыкальными композициями и озвученным диджеем, который комментирует происходящее в зависимости от прогресса игрока.

Помимо сюжетной составляющей, Long 15 привносит в игру три уникальных вида оружия, четыре дома для главного героя и более 50 новых предметов экипировки. В дополнении реализована полная поддержка системы спутников, что позволяет брать стандартных компаньонов в новые локации. Модификацию уже можно загрузить на профильных ресурсах.