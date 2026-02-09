Создатель Fallout: New Vegas рассказал, почему игру не приняли на старте

Геймдиректор Fallout: New Vegas Джош Сойер рассказал, что культовый статус игры сформировался далеко не сразу. В интервью Game Informer он отметил, что при релизе проект столкнулся с прохладной реакцией со стороны как игроков, так и критиков.

По его словам, в момент выхода игру критиковали за технические проблемы и за активное использование наработок Fallout 3. Несмотря на то что сегодня New Vegas считается одной из лучших частей серии, её рейтинг на Metacritic (84) всё ещё ниже, чем у большинства основных игр франшизы.

Сойер отметил, что сообществу понадобилось около пяти лет, чтобы по-настоящему оценить игру, а самим разработчикам — ещё больше времени, чтобы осознать, что их дизайнерские решения нашли отклик у аудитории.

В свою очередь, ведущий сценарист Джон Гонсалес подчеркнул, что ключевая сила New Vegas — в глубокой системе выбора и последствий, которая даёт игроку серьёзное влияние на развитие сюжета. Именно этот фокус на нарративе и свободе решений, по его мнению, сделал игру особенной и обеспечил ей культовый статус спустя годы после релиза.