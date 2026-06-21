Создатель Fallout: New Vegas считает, что современные игры стали слишком комфортными

Геймдизайнер Джош Сойер, известный по Fallout: New Vegas и Neverwinter Nights 2, считает, что многие разработчики в стремлении сделать игры удобнее иногда заходят слишком далеко. По его мнению, индустрия все чаще избавляется от элементов, которые создают вызов и напряжение для игрока, хотя именно они нередко делают игровой процесс интереснее.
Об этом Сойер рассказал во время недавней сессии вопросов и ответов, вспоминая работу над дополнением Mask of the Betrayer для Neverwinter Nights 2. Одной из ключевых механик аддона был Пожиратель духов — проклятие, которое постоянно требовало внимания игрока и наказывало за бездействие.
По словам разработчика, такие системы создают так называемое «трение» в игровом процессе. Они могут раздражать, но одновременно помогают глубже погрузиться в историю и сделать игровые механики более значимыми. Проблема возникает тогда, когда неудобство начинает перевешивать удовольствие от игры.
Сойер отметил, что сам не раз сталкивался с подобной дилеммой и даже признает, что в прошлом иногда слишком активно избавлялся от подобных элементов. Однако сегодня он уверен, что полное устранение «трения» может сделать игру менее запоминающейся.
Разработчик подчеркнул, что главная задача дизайнеров — найти баланс. Механики должны оставаться важной частью игрового опыта, но при этом не превращаться в постоянный источник раздражения для игрока.
Очень, не то что комфортные они стали бесхребетные, они больше не побуждают игрока на вызов, они не создают игровые ситуации, проходятся нажатием одной кнопки, игры -музеи всех задолбали, графика высасывает ресурсы и убивает геймплей, которому не остается ресурсов и места.
С одной стороны согласен.
С другой сейчас уже нет столько свободного времени, чтобы изучать каждый уголок игры.
Очередная мантра про "вызов" и впаривание мазохизма под видом глубинной глубины.
Ну мияздако-буяновщина сейчас в моде, да и те, кому нужен вызов играют в онлайн-игры по большей части
Они стали слишком играбельными